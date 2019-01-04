Bodrum'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denizin rengi kahverengiye döndü, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bodrum\'da öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle, Kumbahçe Koyu\'nda bulunan yelkenli tekne karaya oturdu. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanırken, şiddetini arttıran yağış nedeniyle ise cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, Yarımadanın Güney kısmı sahil kenarlarında hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca metrekareye 11 kilo yağışın düştüğü ilçenin bazı koylarında ise denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü.

Yağışların cuma ve cumartesi günü de aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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