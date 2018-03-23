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Bodrum'da, fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan ve zaman zaman saatte 75 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle, Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın çatı malzemesi uçtu

23 Mart 2018 03:23

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan ve zaman zaman saatte 75 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle, Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'ndeki bir binanın çatı malzemesi uçtu. Ahşap ve demir malzemenin bir kısmı karşıdaki işletmenin pergolasına çarparak dururken, diğer parçası ise arka sokaktaki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Bodrum\'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve akşam saatlerinde hızını arttıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman saatte 75 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle Barlar Sokağı\'ndaki bir binanın terasında bulunan, ahşap ve demir kaplı çatı malzemesi uçtu. Uçan malzemenin bir kısmı, 3D sinema olarak kullanılan binanın pergolasının üzerine, diğer kısmı da, arka sokaktaki polis lojmanlarının bahçesindeki, bir polis memuruna ait otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana gelirken, her iki parçanın uçtuğu yerde vatandaşların olmaması nedeniyle, şans eseri yaralanan olmadı. 
Olay sırasında yakınlarındaki evinin balkonunda kitap okuduğunu belirten Mustafa Tınaztepe, \"Bir anda bir karaltı gibi, büyük bir gürültü ile geldi. Etrafa parçalar saçıldı. Sonrasını hatırlamıyorum\" dedi. 
Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, düşen parçalar vinçle toplanarak bölgeden kaldırıldı.

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