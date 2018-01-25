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Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu sabaha karşı etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle asırlık ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

25 Ocak 2018 19:26

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bu sabaha karşı etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle asırlık ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı.
Bodrum\'da dün akşam başlayan rüzgar, sabaha karşı etkisini artırarak fırtınaya dönüştü. Yalıkavak, Gündoğan, Turgutreis ve Göltürkbükü mahallelerinde balıkçı barınağı dışında kalan tekneler battı. Bodrum- Datça ve Bodrum- İstanköy (Kos) seferleri iptal edildi. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle, Gümüşlük Mahallesi\'nde denizin renginin aniden değiştiği görüldü. Masmavi deniz, kahverengiye büründü. Güllük\'ten İsrail\'e yük götüren kuru yük gemileri, Ortakent-Yahşi ve Bitez koylarına sığınmak zorunda kaldı. Açık denizde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 4 metreyi aştı. Fırtınanın iki gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

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