Bodrum'da FETÖ'ye 11 tutuklama

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 11\'i tutuklandı.

Bodrum\'dan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerle yönelik olarak geçen hafta düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında FETÖ\'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcıları ile kamudan ihraç edilen 2\'si askeri 3 doktor, Dışişleri Bakanlığı görevlisi, öğretmen ve yerel gazete yazı işleri müdürünün de yer aldığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11\'i tutuklandı, 2\'si adli kontrolle olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.