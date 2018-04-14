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Bodrum'da FETÖ'ye 11 tutuklama

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı

14 Nisan 2018 20:30

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 11\'i tutuklandı.
Bodrum\'dan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerle yönelik olarak geçen hafta düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında FETÖ\'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcıları ile kamudan ihraç edilen 2\'si askeri 3 doktor, Dışişleri Bakanlığı görevlisi, öğretmen ve yerel gazete yazı işleri müdürünün de yer aldığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11\'i tutuklandı, 2\'si adli kontrolle olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

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