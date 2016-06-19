Bodrum'da esnafın müşteri kavgası; 14 yaralı, 25 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde alışveriş yapan turistleri kendi mağazalarına çekmek isteyen çalışanlar arasında çıkan tartışma, yakınları da katılınca taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 50 kişinin birbirine girdiği kavgada 14 kişi yaralandı, 25 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, olay, saat 22.00 sıralarında Bodrum ilçesi Ayaz Caddesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 50 kişi, taş ve sopalarla birbirine girdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Kalabalığa biber gazı sıkan, havaya ateş açan polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Gazdan etkilenen ve yaralananlara ilk müdahaleyi yine polis ekipleri yaptı. Yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi ile bazı özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili olarak 25 kişiyi gözaltına alan polis, olayların daha fazla büyümemesi için caddede güvenlik önlemi aldı.

Kaldırımlarda giyim ve aksesuar eşyası satan mağaza sahiplerinin akraba olduklarını ve bir süredir gerginlik yaşandığını belirten bölge esnafından 43 yaşındaki Sabit Demir, "Bu veya buna benzer kavgaların çıkacağı belliydi. Üstelik bunlar akraba, kavga kaldırımda yürüyen iki turistin kendi dükkanlarına çekmeye çalışan dükkan personeli nedeni ile çıktı. Yani iki turisti dükkana çekip satış yapmaktan çıkan bir kavga" dedi.

Turizm sektörü dibi gördü

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlerde bombalı saldırıların düzenlenmesi, Güneydoğu’da devam eden çatışmalar ve Rusya ile yaşanan uçak kriziyle dibi gören turizm sektöründe Bodrum gibi turistik bir kentte müşteri için esnafın kavga etmesi dikkat çekti.