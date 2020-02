Bodrum'da Engelliler Günü kutlandı

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\', İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bodrum\'daki etkinlikler kortej yürüyüşü ile başladı. Bodrum Otogarı\'ndan başlayan kortej yürüyüşüne; ilçede özel öğrencilere yönelik faaliyet gösteren eğitim kurumlarındaki öğrenciler, öğretmenler, veliler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde yürüyen kalabalık, yol boyunca \'Unutmayın ki her sağlıklı insan engelli adayıdır\', \'Gelin hep beraber engelleri kaldıralım\', \'Asıl engel zihinlerimizde\', \'Herhangi bir aralıkta değil, her zaman yanınızdayız\' yazılı dövizler taşıdı. Belediye Meydanı\'nda son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin de katıldı.

Gümbet Mahallesi\'nde bulunan Binnaz Karakaya Spor Salonu\'nda devam eden etkinlikler Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Özel Eğitim Öğretmeni Tuba Tanrıverdi\'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise konuşmasında, \"Dünya Engelliler Günü\'nü en içten en samimi duygularımla kutluyorum. İnşallah bu hafta, bu anlamda bir farkındalık oluşturmak adına iyi değerlendirilir ve güzel geçer\" dedi.

Kemal Durmaz İlkokulu, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Umurca İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Bodrum Halk Eğitim Merkezi, Kız Meslek Lisesi ve Bodrum Uğur Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı dans gösterileri ile devam eden etkinliklerde Atatürk İlkokulu öğrencisi görme engelli Efe Beray Altın da \'Hisleriyle Görüyor\' adlı bir şiir okudu.

Etkinlikler, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

