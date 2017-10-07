Bodrum'da düzenlenen 'Dolunayda Yüzme Yarışı'na eski milli yüzücü ve işadamı Sadettin Saran da katıldı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- Muğla Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Aquamasters tarafından altıncısı Bodrum\'da düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası\'nda, 4x500 metre Relay Meet / Bayrak Yarışı yapıldı.

Kargıcak Koyu\'nda gerçekleşen yarışlarda 83 takımda yaklaşık 340 sporcu mücadele etti. Yüzücüler, yarış öncesinde toplu halde ısınma hareketleri yaparak yarışa hazırlandı. 4\'er kişiden oluşan takımlarda sporcular, sırayla yarıştı. Bulutlu ve rüzgarlı havada gerçekleşen yarışta, denizin de dalgalı olması yarışmacılara zor anlar yaşattı.

İstanbul Anadolu Spor Kulübü sporcusu 28 yaşındaki Merve Melek Şendil, dalgalı olmasına rağmen keyifli bir yarış olduğunu belirterek, \"Çok keyifli geçti. Dün gece de yarıştım aynı parkurda. Dün hava şartları çok güzeldi ama bugün dalgalıydı. Biraz daha mücadele etmek zorunda kaldık. Gidiş zordu ama dönüş daha rahattı. Ama çok keyifliydi her zaman ki gibi\" dedi.

Katılımın fazla olması nedeniyle 2 etapta yapılan yarışmaların ardından sporculara madalyaları verildi. Karma kategorisi gençler sınıfında İçdaş Spor Kulübü. Premaster sınıfında İdil Özkol, Kemal Ürküten, Onur Osman Pak ve Bengisu Avcı\'dan oluşan karma takım. R0 sınıfında İTÜ Spor Kulübü. R1 sınıfında Merve Şendil, Serdar Tiryaki, Hacer Dilber Tıraş ve Şükrü Vi\'den oluşan karma takım. R2 sınıfında Birce Aydoğan, Ruth Hatton, Anton Kortz ve Sadettin Saran\'dan oluşan karma takım. R3 sınıfında Çılgın Türkler takımı. R4Antalya Güneyspor Kulübü birinciliği elde etti.

Erkekler kategorisinde gençler sınıfında Nesibe Aydın GSK-3 takımı, Premaster sınıfında ODTÜ-1 takımı, R0 sınıfında Üsküdar Su Sporları Kulübü, R1 sınıfında Göztepe Spor Kulübü, R2 sınıfında Maraton Masters2 takımı, R3 sınıfında İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü (İYİK)-3 takımı, R4 sınıfında Bodrumspor-1 takımı birinci oldu.

Kadınlar kategorisinde gençlerde Nesibe Aydın GSK-1 takımı, R1 sınıfında Üsküdar Su Sporları Kulübü-4, R2 sınıfında Viktoriya Üçüncü, Aygül Çiftçioğlu Kesici, Sibel Levent, F.Nazan Göğen\'den oluşan ferdi takım, R3 sınıfında Galatasaray Kulübü-2 takımı, R4 sınıfında Fevziye Sarı, İnci Yurtbay, Seyyide Burak ve Reyhan İmergi\'den oluşan ferdi takım birinciliği elde etti.

Ödül alan yarışmacılar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası yarın yapılacak Açık Su Yüzme Maratonu etabındaki bin 500 metre, 3 bin metre ve 6 bin metre yarışı ile tamamlanacak.

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