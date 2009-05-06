Bodrum'da dev ahtapotlar

Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde, ağlara takılan 2 dev ahtapot balıkçıları şaşırttı. İki ahtapotun toplam ağırlığı 20 kiloya yaklaşıyor.



Torba açıklarında avlanan, 20 yıllık balıkçı Arif Şenol (49), boyu 1 metre, ağırlığı ise 20 kiloya yaklaşan iki dev ahtapot yakaladı. Ağlara takılan dev ahtapotlar görenleri şaşırttı. Kısa süre limanda sergilenen ahtapotlar daha sonra kilosu 25 TL'den satışa sunuldu. Daha önce hiç bu boyutta ahtapot yakalamadığını anlatan balıkçı Şenol, ``Ege ve Akdeniz kıyılarında ilk kez bu denli büyük ahtapotlar gördüm. Dev ahtapotlar kriz günlerinde yüzümüzü güldürdü'' dedi.

