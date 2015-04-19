Bodrum'da deniz suyu 10 metre çekildi!

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde deniz yaklaşık 10 metre çekildi. Deniz ile arası açılan iskeleler, göze çarparken, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan, olayın mevsimsel olduğunu belirterek panik ve endişeye gerek olmadığını söyledi.

Akyarlar Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Fener Burnu Plajı'nda denizin iki gün içinde yaklaşık 10 metre çekilmesi heyecan yarattı. Turgutreis Yelken Kulübü Yöneticisi Cengiz Yıldırım, "Son aylarda denizin geri çekilmesine tanık oluyorduk ama ilk kez bu kadar fazla çekildiğini gördük. İskelemiz karada kaldı" dedi.

Yaşar Anter'in DHA'da yayımlanan haberine göre, Gökova bölgesinde de deniz çekilmeleri görüldüğünü belirten Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi eski dekanı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan, şunları söyledi:

"Bölgemizde bu aylarda şiddetli rüzgarlar, güneş ay ve dünyanın aynı hizaya gelmesi ve dolunay nedeniyle normalin üzerinde gelgitler yaşanabilir. Ve bu gelgitler yaklaşık 4-5 gün sürebilir. Denizin çekilmesinin ardından tsunami endişesi içinde olan vatandaşlarımızın korkmasına gerek yok. Çünkü tsunami deniz çekildikten sonra 4-5 dakika içinde duvar gibi dalgalarla sahili vurur. Özellikle bu mevsimde Akdeniz'den okyanusa açılan Cebelitarık'tan saatte 84 kilometreküp su kuzeyden güneye akar. Bu nedenle Akdeniz'de kıyıları bulunan ülkelerde olduğu gibi bizde de Bodrum'dan Fethiye'ye kadar bu tür su çekilmeleri görülebilir. Panik ve endişe gerektirecek bir durum yok" dedi.