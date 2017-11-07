Bodrum'da deniz havası

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da güzel havayı görenler, sahillere akın etti. Saatlerce plajda kalanlar, denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı.

Bodrum\'da kasım ayında çekilen fotoğraflar, yaz aylarını aratmadı. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum\'da, sahildeki kafeteryalar doldu. Ortakent-Yahşi ve Bitez mahallelerinde yaşayan yerli turistler, bol bol denize girdi, güneşlendi. Bazıları ise balık tuttu.

Bodrum\'da yaşayan emekli bankacı 50 yaşındaki Mübeccel Okutan, \"Bodrum\'a adeta kış gelmedi, hala yazdan kalma günleri yaşıyoruz. Geceleri havalar biraz serinledi ama gördüğünüz gibi bugün hava çok güzel ve sıcak. Ben de 45 dakika kadar yüzdüm, arkadaşlarımızla denizden çıkamadık\" dedi.



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