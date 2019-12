Bodrum'da değişen bir şey yok

T24 - Çevre Baknalığı'nın kararıyla saat 23.59'da eğlence mekanlarındaki ses düzeyine ilişkin yaptığı düzenleme sonucu bir çok işletmeci bu karar tepki gösterdi. Vatan gazetesi yazarı Aydın Ayaydın da gözde turizm cenneti Bodrum'da Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la birlikte eğlence mekanlarını gezdi.



Aydın Ayaydın'ın Vatan gazetesinde "Bodrum'a her yaz olduğu gibi bu yazda ilgi büyük" başlığıyla yayımlanan (18 Temmuz 2010) yazısı şöyle:





Bodrum'a her yaz olduğu gibi bu yazda ilgi büyük



Yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmazı Bodrum’a her yaz olduğu gibi bu yaz da ilgi oldukça fazla. Ancak son günlerde Bodrum’da eğlence merkezlerinin saat 23.59’dan sonra kapatıldığı ve bu saatten sonra içki verilmediği yolundaki haberler bazı basın organlarında yer aldı. Bodrum’da gördüğüm manzara ile bu iddialar çelişiyordu. Ben mi yanlış görüyorum, yoksa yazılanlar mı doğru değil? Bunu yerinde ve yetkililer ile görmeye karar verdim...





Sabaha kadar kısıtlama yok



Her türlü eğlence yerleri ile diğer mekanlara ruhsat verip açılış ve kapanış saatleri konusunda yetkiyi elinde bulunduran Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u aradım. Kocadon’a, gerçekten eğlence yerlerinin saat 23.59’da kapatılıp kapatılmadığını sordum. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon bana “Hocam arzu ediyorsanız foto muhabirinizi de alıp gelin. Saat 24.00’dan sonra, önce eğlencenin merkezi Gümbet, sonra da şehir merkezindeki mekanları birlikte gezelim, kapalı mı açık mı gözlerinizle görün” dedi. Ben de Başkan Kocadon’un bu teklifine “Peki” dedim. Vatan’ın başarılı foto muhabiri Gamze Kutluk’u yanıma aldım ve Başkan Kocadon ile eğlence mekanlarının en tenha olduğu pazartesi akşamı saat 23.59’dan itibaren Gümbet Meydanı’na indik.



11 yıldır Bodrum’dayım, Gümbet’in bir batakhane olduğu söylendiği için hiç gitmemiştim. Gördüğüm manzara karşısında şaşkına döndüm. Başkan Kocadon Gümbet’te inanılmazı başarmış. Tüm işgalleri yıkmış, caddeyi genişletmiş, yollar tek gidiş trafiğe açık, yolun her iki tarafı geniş ve alçak kaldırımlarla yaya trafiğine açılmış. Meydan muhteşem olmuş. Esnaf mutlu. Gezen yerli ve yabancı turistler hiç rahatsız edilmeksizin sabahın 04.30’una kadar doyasıya içiyor ve eğleniyor. Huzuru bozmadıkları sürece polis o güzelim manzarayı sadece seyrediyor. Kimse rahatsız olmasın diye de polis ortada hiç yok. Saat 01.30’a kadar Gümbet’i gezdik her yer tıklım tıklım.





Barlar sokağında keyifler yerinde



Başkan Kocadon ile Gümbet’ten ayrıldıktan sonra ikinci durağımız Bodrum’un merkezindeki Vittoria isimli disco-bar oldu. Kalabalıktan içeriye zor şartlar altında girdik. Mekan muhteşem ses düzeni ile etrafı rahatsız etmeyen, ancak içindekileri coşturan şarkılarla eğlence doruktaydı. Şarkılar diyorum, çünkü gittiğimiz Vittoria isimli disco-barda pazartesi geceleri sadece Türkçe şarkılar ve özellikle de Tarkan ile Serdar Ortaç’ın şarkıları çalıyordu. Yanımızda Belediye Başkanı olunca mekan sahibi bizi her noktayı gören bir köşeye oturttu. Biz o muhteşem kalabalığı seyrederken foto muhabirimiz Gamze Kutluk da fotoğraf çekmeye başladı. Yanıma gelen işletmeciye sordum “Saat kaça kadar açıksınız?” Aldığım cevap “Saat 04.30” oldu. “Peki polis veya başkası gelip sizi ve eğlenenleri rahatsız edecek bir işlem yapıyor mu?”, “Kesinlikle hayır. Biz ve bizim gibi eğlence mekanları zaten gerekli önlemleri alarak, ses düzenine yatırım yaptık. Burada şu anda gördüğünüz ve size yüksek gelebilecek bu ses mekanın iki adım ötesinde hiç duyulmuyor. Kimse rahatsız olmuyor. Bu işten rahatsız olanlar, ses yalıtımı yapmayan ve lokanta ruhsatı ile çalışıp çevreyi rahatsız edenler” diyor.



İşletmeciye sormaya devam ettim. “Peki Çevre Bakanlığı elemanları ses ölçümü ile sizi ve eğlenen kişileri rahatsız etmiyorlar mı?” Aldığım cevap çok netti: “Çevre Bakanlığı uzmanları hafta sonları Bodrum’daki mekanları geziyor. Açıkçası hiç rahatsız olmuyor ve memnun kalıyoruz. Bakıyorlar mekanımız ses düzeni için gerekli önlemleri almış, rahatsızlık yok. Seste bellirlenmiş desibelin üzerine çıkınca uyarıyorlar.”



Başkan Mehmet Kocadon ile saat 02.30’da bu mekandan ayrılıp barlar sokağına girdik. Oradaki manzara da muhteşemdi. Ancak bir iki mekanda ses biraz yüksekti. O mekanlar da eğlence ruhsatları yok, sanırım gerekli uyarıları Başkan’dan almışlardır.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, tatile gelenlerin rahatı için her türlü denetim ve kontrolün yapıldığını söylüyor: "Çevreye rahatsızlık verilmediği ve belediyeden eğlence ruhsatı almaları koşuluyla sabah 04.30'a kadar tüm mekanlar açıktır. Ne bizim ne başka bir kurumun müdahalesi söz konusu değil."





Açılış kapanış saatleri bölgeye göre değişiyor



Bodrum Belediye Encümeni tarafından alınan 1 Haziran 2010 tarihli ve 578/12 sayılı karar doğrultusunda açılış-kapanış saatleri Bodrum, Gümbet ve Torba olarak üç kısma ayrılmış. İkametlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak kendi aralarında A, B ve C bölgeleri olarak belirlenmiş.



Bodrum A Bölgesinde bulunan bar ve diskoların işyeri açılış saati 09.00, kapanış saati 04.30. Müzik açılış saati 22.00, kapanış saati 04.00 olarak belirlenmiş.



İlgili encümen kararının 7’inci maddesince de umuma açık restoranların saat 08.00-01.00, A ve B bölgesindeki kafe, içkili restoran ve içkili lokantaların 08.00-02.30 saatleri arasında, C bölgesindeki kafe, içkili kafe, içkili restoran, içkili lokantaların 08.00-01.30 saatleri arasında açık kalmasına karar verilmiş.





Konacık, Ortakent ve Yalıkavak’ta sessizlik hakim



Bodrum’da eğlence şehir merkezi ve Türkbükü’nde. Diğer beldelerde ise sakin bir yaşam var. Sakin bir tatil isteyenler Yalıkavak, Gündoğan, Ortakent, Gümüşlük ve Konacık beldelerini tercih etmiş... Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda MHP’li Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Ortakent Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz ve CHP’li Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan ile Yalıkavak Akvaryum Restoran’da buluştuk. Bu beldelerde gürültü ve ses sorunu hiç yok. Dinlenmeyi ve sakin bir yaşamı sevenler ile güzel bir balık yemek isteyenlerin uğrak yeri. Hazır Yalıkavak, Ortakent ve Konacık belediye başkanlarını bulmuşken, onlara da gürültüden sonra en fazla sorun olan yol inşaatlarını sordum. Hepsi bir ağızdan, “Belediye hudutları dahilinde olan yolları belediye imkanları ile yapıyoruz. Ancak mücavir alan yolları maalesef sahipsiz. Bu yollar karayolu ağında olmadığı için Karayolları bakmıyor. Mücavir alanlardaki onlaca kilometre yolu yapmak da için de bizim mali imkanlarımız müsait değil. Kaldı ki Karayolları’nın yaptığı inşaatları da vatandaş bizden biliyor ve bizi suçluyorlar. Biz belde belediyeleri sezon başlamadan önce yetki alanımız içindeki yolları yapar ve sezona öyle başlarız” diyor.





Kaymakam ve Emniyet Müdürü ne diyor?



Bodrum kaymakamı Feridun Cemal Özdemir, Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ile Bodrum Grand Yazıcı Otel’de bir araya geldik. Kaymakam Özdemir ve Emniyet Müdürü Turgay durumu şöyle açıklıyor: “Bodrum’da eğlence mekanları saat 04.30’a kadar açık. İçki satışında kesinlikle bir kısıtlama yok.”



Kaymakam Özdemir söze devam ediyor: “Ancak bazı işletme sahipleri aldıkları kafe ruhsatları ile sabahları kahvaltı, öğle ve akşamları yemek veriyor. Saat 22.00’dan sonra mekan disko-bara dönüşüyor. Saat 03.00’dan sonra da çorba vererek lokanta gibi çalışarak ödemeleri gereken vergiden kurtulmak istiyor. Haksız yere tek ruhsatla tüm işleri yapıyorlar. Kural ve kaidelerin uygulanması esnasında da yanlış yönlendirmede bulunarak haksız rekabete devam etmeye çalışıyorlar. Bir kuyumcu dükkânının güvenliği, bir restoranın güvenliğinden farklı olmak zorundadır. Açılış ve kapanış saatleri uygulamasının ana amacı budur. Turizm bölgesinde birçok alanda yasaların verdiği yetkilerimizi kullanırken, gelen turistleri rahatsız edecek görüntülerden sürekli kaçınıyoruz. Sivil denetim ekiplerinin dahi az sayıda olmasına özen gösteriyoruz. Denetleme yapılan tesislere gidildiğinde, denetim komisyonu görüntüsü verilmemesi ve insanların rahatsız edilmemesi için personelimizi sürekli uyarıyoruz.”