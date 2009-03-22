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Yaşam

Bodrum’da çöp ev

Bodrum'da, yalnız yaşayan bir kadının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Çalışma sırasında bazı işçiler kötü koku nedeniyle fenalaştı

22 Mart 2009 02:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşayan bir kadının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Çalışma sırasında bazı işçiler kötü koku nedeniyle fenalaştı 

İlçenin Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ziya Güvendiren Sokak'ta vatandaşlar, belediyeye, çevreye kötü koku yayıldığı ihbarında bulundu.

Mahalleye giden Bodrum Belediyesi temizlik ve zabıta ekipleri, ismi açıklanmayan yaşlı bir kadının evinde yaptıkları kontrolde, birikmiş çöp buldu. Belediye temizlik işçileri evdeki 2 kamyon çöpü şehir çöplüğüne götürdü. Temizlik çalışmaları sırasında bazı işçiler kötü koku nedeniyle fenalaştı.

Belediye ekipleri, evin boşaltılmasından sonra ilaçlama yaptı. Çöplerin tahliyesinin ardından da itfaiye ekipleri, evin içi ve dışını yıkadı.

Mahalle sakinleri, daha önce de zaman zaman çevreye koku yayıldığını belirterek, bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

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