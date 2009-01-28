Bodrum'da cesetler karaya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Akyarlar ve Karaincir sahilinde kaçak göçmenlere ait olduğu sanılan 6 ceset bulundu.



Bodrum'un Akyarlar ve Karaincir sahilinde 5 ceset bulunmasının ardından bölgede, arama çalışması yapan jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, Yalıkavak beldesinin Küçükkiremit adası mevkisinde bir ceset daha buldu.



Yetkililer, "Son bulunan ceset balıkçılarca fark edildi. Bölgede geniş bir alanda ekipler karadan ve denizden arama yapıyorlar. Cesetlerle birlikte can yelekleri, gıda maddeleri ve kıyafetler bulundu. Ekiplerin arama çalışmasına balıkçılar ve bölgede yaşayan vatandaşlarda yardım ediyor" dedi.



Yetkililer ayrıca, "Bölgede geniş bir alanda ekipler karadan ve denizden arama yapıyorlar. Sayı artabilir. Bulunan cesetlerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan kaçaklara ait olduğunu düşüyoruz" dedi.



Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, "Cesetlerin yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmaya çalışan kaçaklara ait olduğunu düşünüyoruz. Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.



25- 35 yaşlarındaki kişilere ait cesetler, incelemeye alındı.



Akyarlar Köyü'nün Fener Burnu, Aspat Sahili ve Balmahmut Plajı mevkiilerinde, balıkçıların ve köylülerin ihbarları üzerine, yaklaşık 500'er metre arayla cesetler bulundu.



Farklı koylarda bulunan, üzerlerinde herhangi bir kimlik ya da can simidine rastlanmayan cesetlerin 6 mil uzaklıktaki Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan kaçaklara ait olabileceği bildirildi.



Cesetlerden birini bulan restoran çalışanı Hanefi Demir (26), "Burada dün gece aşırı sağanak yağmur ve fırtına vardı. Balıkçılar bile bırakın denize açılmayı, limandan dahi dışarı çıkmadı. Kuru yük gemileri de Bodrum koylarında saklandı. Böylesine tehlikeli bir havada, zodyak botla Yunan adasına geçilmeye çalışılması tam bir intihar ve çılgınlık. Ama kaçaklar bunu daha önce de defalarca yaptı ve üzücü manzaralarla karşılaşıldı" dedi.





