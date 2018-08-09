Bodrum'da caz zamanı!

Geçtiğimiz sene başlayan ve büyük ses getiren Bodrum Caz Festivali, bu yıl da Bodrum’da caz rüzgarları estirmeye hazırlanıyor. 1-8 Eylül tarihleri arasındaki festival, özel mekanların yanı sıra Antik Tiyatro ve Osmanlı Tershanesi gibi Bodrum’a değer katan tarihi mekanlarda gerçekleşecek.

Caz Derneği, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların yanısıra Bodrum’a önem veren kuruluşların desteği ile gerçekleşen Bodrum Caz Festivali; sergi, söyleşi ve konserleri içeren programıyla Bodrum’un en güzel mevsiminde müzikseverleri caz ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Festival 1-8 Eylül 2018 tarihleri arasında Bodrum Yarımadasının çeşitli noktalarında gerçekleşecek. Pop & Caz Temalı festivalde yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla konserler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve sergilerden oluşan zengin bir program yer alacak.

Caz Derneği ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumun destek verdiği Festivalin Küratörlüğünü Özlem Oktar Varoğlu yapıyor. Varoğlu, "Caz kültürünün olgunlaştığı bu dönemde popüler kültürden destek almanın, çoğalan cazcı sayımızı geçindirecek caz mekanları altyapısını oluşturmaya destek vereceğine inanıyorum" sözleri ile festival temasının altında yatan fikri açıklıyor.

Festival etkinlikleri, Bodrum’un daha iyi tanıtılması, tarihi ve arkeolojik özellikleriyle de ön plana çıkartılması amacıyla Mossoleum, Osmanlı Tersanesi gibi mekanlar yanısıra Bodrum turizmine de katkı sağlayacak özel mekanlarda gerçekleşecek.

Ayrıntılı programa festivalin internet adresinden ulaşabilirsiniz.