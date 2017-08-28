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Bodrum'da caddede unutulan valiz korkuttu

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki bir caddede unutulan valiz, bomba olabileceği şüphesiyle korku yarattı

28 Ağustos 2017 15:36

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki bir caddede unutulan valiz, bomba olabileceği şüphesiyle korku yarattı. Valizin sahibinin emekli öğretim üyesi 72 yaşındaki Necati Yılmaz\'a ait olduğu anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı.
Torba Mahallesi Gençler Sitesindeki yazlıklarına tatile Ankara\'dan gelen emekli öğretim üyesi Necati Yılmaz, eşi 70 yaşındaki Hayal Yılmaz ile otomobilden inip 4 valizden birinin Atatürk Caddesi\'nde unuttu. Yol kenarındaki sahipsiz duran valizi görenler bomba olabileceği şüphesiyle polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Olay yerine bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı. Uzman ekipler hazırlıklara başlarken; bu sırada, valizi unuttuğunu fark eden Yılmaz çifti olay yerine geldi. Valizin kendilerine ait olduğunu söylemeleri üzerine herkes rahat bir nefes aldı.
Necati Yılmaz\'ın polislere, \"Taksiden inip eve girmeye başlayınca, valizlerin ikisini ben aldım diğer ikisini de eşim aldı zannettim. Ardından eve girip dinlendikten sonra eşyaları çıkarıp yerleştireceğimiz sırada valizinin birinin eksik olduğunu fark ettik. Caddede unuttuğumuzu anladık. İnşallah kimse almamıştır diye düşünürken, polisleri görünce bizde şaşırdık tabi. Unutkanlık, olacak o kadar. Yaş da ilerledi, kusura bakmayın\" dedi. Yılmaz çifti polislerden özür dileyerek valizi alıp evlerine girdi.

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