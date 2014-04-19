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Çevre

Bodrum'da bütün imar faaliyetleri durduruldu

Bodrum'da mevzuata uygun olarak devam eden inşaatlar haricinde, imara ilişkin diğer bütün faaliyetlerin geçici bir süre durdurulduğu açıklandı

19 Nisan 2014 13:32

Muğla’nın geçen 30 Mart seçimleri ile büyükşehir olmasının ardından Bodrum Yarımadası’ndaki belde belediyeler kapanarak mahalleye dönüştürüldü. Daha önce Bodrum merkez ve 10 belde belediyesi bulunan yarımada da seçimlerle birlikte tek belediye olarak Bodrum Belediyesi hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'da mevzuata uygun olarak devam eden inşaatlar haricinde, imara ilişkin diğer bütün faaliyetlerin geçici bir süre durdurulduğu açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Mehmet Kocadon imar konusuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında , "Bulanık suda balık avlama gibi bir niyetimiz yok. İmar planlarımızı toplayıp düzgün bir hale getirmemiz lazım" diyerek "Seçimlerin ardından şu anda mahalle olan beldelerimizde teslim alma işlemini tamamladık ve hızlı bir şekilde Bodrum’u yaz sezonuna hazırlamaya başladık. İmar çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bodrum belediyesi olarak artık bulanık suda balık avlama gibi bir niyetiniz yok. Onun için suların durulması lazım. O nedenle de belediyedeki imar planlarımızı toplayıp düzgün bir hale getirebilmemiz için, mevzuata uygun olarak ruhsat alınmış devam eden inşaatlar ve onların alacağı iskanların haricinde diğer bütün faaliyetleri geçici bir süre durdurduk"  ifadelerini kullandı.

Bu kararın alınmasında, beldelerin kapanmasıyla birlikte iyi bir imar müdürlüğü oluşturmak istediklerini belirten Başkan Kocadon, inşaatların ne kadar süreyle durdurulduğu konusuna ise "Bu süreç 15 günde olabilir, ilçedeki 15 Mayıs’ta başlayacak inşaat yasağının sonuna kadar da. İnşaat yasağının sonuna gelmeden en kısa zamanda İmar Müdürlüğü’nü devreye sokarak yatırımcımızın, evini yapacak arkadaşımızın yanında olacağız. Bu süreye Bodrum Belediyesi olarak ihtiyacımız var. Aynı zamanda halkımızın da gelecekte Bodrum’u çocuklarına iyi bir şekilde emanet edebilmeleri için bu sürece ihtiyaca olduğumu inanıyoruz ve böyle bir karar aldık " diye konuştu.

Belediyedeki plan yetkilerini toplayıp, büyükşehir belediyesi ile görüştükten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile entegre yapmak gerektiğini kaydeden Kocadon, Bodrum’u çarpık yapılaşma gibi bir görüntüden kurtarmak için bu birliktelik sağlamaya ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bodrum’un farklı yerlerinde imar durumu konusunda uyuşmazlık olduğunu anlatan Kocadon, seçimleri fırsat bilip kaçak yapı fırsatçılığına son vereceklerini, plan bütünlüğü sağlayacaklarını ve bütün belgeleri toplayarak arşiv oluşturacaklarını dile getirdi.


Mimarlar Başkan Kocadon ile görüşecek


Başkan Kocadon’dan randevu talep ettiklerini ve bir görüşme yapacaklarını söyleyen Mimarlar Odası Bodrum Temsilciği Başkanı Hamdi Erdoğan ise konuyla ilgili "Henüz bize yansıyan bir şey yok. Alınan bu karar yeni bir yapılanmaya gidildiği ve imar müdürlüğü oluşturacakları içindir. Zaten inşaat yasağı da başlayacak" dedi.

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