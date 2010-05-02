Bodrum'da bir otelde yangın çıktı 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı

T24 -

Bodrum'da bulunan Barlar sokağındaki 3 katlı Baraz Otel'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.



Yangının kontrol altına alınmasının ardından oteldeki odalara giren itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, odalarda bulunan müşterileri dumandan etkilenmemesi için maskeler yardımıyla otelden çıkararak hastanelere sevk etti.



Yangının başlamasından kısa süre sonra olay yerine gelerek yangına müdahale çalışmalarını izleyen Bodrum Kaymakamı Feridun Cemal Özdemir, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 1'i ağır 12 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralıların 9'unun Bodrum Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin ise özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.





Yaralıların isimleri belirlendi

Yangının ardından hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların isimleri şöyle:



''Işık Baranok, Serkan Girgin, Emre Burak Ünlü, Aykut Ünlü, Aydın Ünlü, Eren Çakıroğlu, Begüm Arabacıoğlu, Şirin Çilengir, Kerim Bağrıyanık, Arzu Cengiz, Orhan Kıymaz ve itfaiye eri Mehmet Yıldız.''

Yaralıların Bodrum Devlet ve özel bir hastanede tedavileri sürüyor. Bu arada yaralılardan durumu ağır olan Işık Baranok, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Otelin bulunduğu bölgede polis ve itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve olay yeri inceleme ekipleri, yangında ölen kişinin kimliğinin de belirlenmesi çalışmalarına devam ediyor.



Otelin çıkışını arıyorduk

Yangında kullanılmaz hale gelen Baraz Otel'in 26 odası bulunduğu, yangının ilk tespitlere göre otelin restoran kısmında başladığı öğrenildi.

Yaralanarak hastaneye kaldırılan otel müşterileri yaptıkları açıklamada, yangının bir anda başladığını söyleyerek, ''Bir anda bağrışmalarla yataklarımızdan fırladık. Herkes otelin çıkışını arıyordu. Kısa sürede çevremizi alevler sardı. Bir kısmımız kendi çabalarımızla otelden çıktık. Otel müşterilerinden yaşlı olanlar vardı. Onları ise itfaiye ekipleri çıkardı'' dedi.











