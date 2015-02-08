Bodrum'da bir müzisyen 'Hoşçakalın' yazıp, kayıplara karıştı

Bodrum'da, eğlence mekanlarında gitarist ve müzisyen olarak çalışan Nurdoğan Barış Cerk, sosyal paylaşım sitesine, "Herkes her şeyin farkında. Hoşçakalın" yazarak ortadan kayboldu. Polis, jandarma ve AKUT birimleri müzisyeni bulmak için alarma geçti.

Bodrum'da yaşayan evli ve bir çocuk babası 33 yaşındaki gitarist müzisyen Nurdoğan Barış Cerk, cuma günü sabaha karşı 04.00 sıralarında sosyal paylaşım sitesinden, "Bir takım kalıplara sığamadığımdan bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Herkes her şeyin farkında. Hoşçakalın! Baktığı her yeri ilk defa görüyormuş gibi oluyor insan. Son olarak gelinen nokta bu oluyormuş beyinde. Gitmeden önce...?" yazdı.

Sabaha karşı evden ayrılan Cerk'ten haber alamayan eşi Arzu Cerk, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler ortadan kaybolan müzisyeni bulmak için AKUT'tan yardım istedi.

Eşinden 2 gün haber alamayan Arzu Cerk, "Eşim sabaha karşı eve geldi bir süre durduktan sonra bir şey söylemeden gitti, ama aşırı suskundu. Bir şeye canı sıkılmıştır diye düşündüm. Ancak bir gece geçip bugünde gelmeyince tüm resmi makamlardan ve AKUT'tan yardım istedim. Hayatından endişe ediyorum, çünkü sosyal paylaşım sitesine yazdığı son mesajları hayata veda edip kendisine zarar verebilecek yönde olduğunu gördüm. Bu yüzden acil olarak bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum, durumu biricik kızımıza söylemem mümkün değil, ne olur yardım edin" diye konuştu.