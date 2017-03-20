Bodrum’da bir kadının gülerek zehirli mama verdiği Tarçın köpek hayatını kaybetti

Bodrum’da zehirlenerek veterinere götürülen Tarçın, hayatını kaybetti. Tarçın’ın yediği zehirli mamayı bir kadının gülerek verdiği kamera kayıtlarına geçmişti.

Gümbet Mahallesi, Gediz Sokak’ta iş yeri bulunan Selim Turan “Tarçın” isimli köpeğini hareketsiz ve bitkin bir halde bulunca veterinere götürdü. New Life Veteriner Kliniği’nde Veteriner Yasin İnce tarafından ilk müdahalesi yapılan köpeğin zehirlendiği ortaya çıktı. Hemen tedavi altına alınan Tarçın serum ve iğne verilerek müşahade altına alındı.

Köpeğinin nasıl zehirlendiğini öğrenmek için güvenlik kameralarını inceleyen Turan, bir kadının poşet içerisinde işyerinin önüne şüpheli hareketlerle mama bırakıp uzaklaştığını görünce şok oldu. Tarçın isimli köpeğinin ise sokağa bırakılan zehirli mamaları yediğini gören Turan, kamera kayıtlarıyla birlikte Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kadından şikâyetçi oldu.

Tüm müdahalelere rağmen Tarçın köpek kurtarılamadı.

Köpeğin sahibi Selim Turan ise güvenlik kamerası görüntülerindeki kadının köpeğini zehirlendiğini iddia ederek şöyle konutu:

“Kadın sokağın başından gelerek 2 arabanın arasında geçiyor. Elindeki poşette bulunan zehri sokağa dökmeye başlıyor. Daha sonra geri dönüp gülerek gidiyor. Köpeğimiz halsizleşmişti ve kusmalar başlamıştı. Bizde Tarçın’ı veterinere götürdük. İğne ve ilaç verilince geri eve getirdik. Bir baktık Tarçın daha çok krize girmeye başladı. Tekrar veterinere götürdük. Tahlilleri yaptırdık köpeğimizin zehirlendiği ortaya çıktı. Bizde güvenlik kameralarını incelemeye başladık. Görüntüleri inceleyip bu durumu görünce şok olduk. Hemen emniyet güçlerine giderek durumu bildirdik ve şikâyetçi olduk. Bu durumu hayvan hakların derneklerinde ve sosyal medyada paylaşarak bu kişinin kim olduğunu ve bunun gibi insanların deşifre olmasını istedik. Bu kadının bu toplumda yaşayamayacağını tüm sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. Bu kişi bir an önce yakalanır ve cezasını çeker inşallah. Biz mamanın ne olduğunu anlayamadık şeker karışımı pirinçli buğday karışımlı yapışkan bir şeydi. Köpeğimiz zehirlendiğini anlamadan önce ben bu karışımı yerde gördüm. Günah olmasın birisinin poşetinden dökülmüştür diye süpürüp çöpe attım. Keşke daha önce bilseydim de bu mamanın tahlillerini de yaptırmış olsaydım”