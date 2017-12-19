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Yaşam

Bodrum'da bir haftada 3 sokak köpeği av tüfeğiyle yaralandı

Mumcular Mahallesi'nde, yaralanan sokak köpeği, tedavi altına alındı

19 Aralık 2017 01:38

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde, bir sokak köpeği, bu sabah, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kalçasından av tüfeğiyle vurulmuş halde yaralı bulundu. Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyeleri ve hayvanseverler, acı içindeki hayvanı, tedavisi için Bodrum Belediyesi Geçici Bakımevi'ne götürdü. Köpeğin kalçasındaki saçmalar çıkartılarak, gerekli tedavisine başlandı.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Daha Bitez'de yaşanan vahşetin soruşturması bitmeden bir vahşet haberi de Mumcular'dan geldi. Köpeklere rastgele ateş eden bu insanların bulunması için savcılığa yaptığımız müracaatlar kabul edilip, soruşturma başlatıldı. Bunu yapanları gören varsa lütfen resmi rakamlara bildirsin" dedi.

Geçen hafta iki köpek saldırıya uğradı

Bitez'de, 'Pamuk' adlı Akbaş cinsi sokak köpeği, geçen 15 Aralık'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tarım ilacı karıştırılmış kıymayla zehirlenerek öldürüldü.

Yine Bitez'in Yalı Caddesi'nde geçen 13 Aralık Çarşamba günü de 4 yaşındaki 'Dogo' cinsi 'Beyaz" isimli sokak köpeği av tüfeğiyle ateş edilerek, yaralandı.

 

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