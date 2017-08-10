Bodrum'da 'beach club'ta havaya ateş açıldı: 6 gözaltı

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde saat 01.00 sularında bir 'beach club'ta silah sesleri duyuldu. İddiaya göre, işletmenin 3 ortağı arasındaki alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle yaşanan tartışmaya silah da karıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geceleri kapalı olduğu için müşteri bulunmayan 'beach club'ta, ortaklar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancayla havaya ateş edildi.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 'beach club’ta bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede bir boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan 6 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.