T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bodrum'da 'beach club'ta havaya ateş açıldı: 6 gözaltı

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis olay yerine geldi

10 Ağustos 2017 17:17

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde saat 01.00 sularında bir 'beach club'ta silah sesleri duyuldu. İddiaya göre, işletmenin 3 ortağı arasındaki alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle yaşanan tartışmaya silah da karıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geceleri kapalı olduğu için müşteri bulunmayan 'beach club'ta, ortaklar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancayla havaya ateş edildi.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 'beach club’ta bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede bir boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan 6 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

Bodrumtartışmabeach clubgözaltısilah sesleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24