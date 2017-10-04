Bodrum'da Başkan Kocadon, dalgıçlarla deniz dibi temizliği yaptı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, kurumunun \'Cevat Şakir\'in İzinden Gökova\'ya\' sloganıyla bu yıl ikincisini düzenlediği deniz dibi temizliği çalışmalarına destek verdi. Kocadon, dalgıçlarla birlikte Yedi Adalar bölgesinde dalış yaparak temizlik gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi\'nin ikincisini düzenlediği Gökova Koyları Deniz Dibi Temizliği çalışmaları, Yedi Adalar bölgesinde gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, 13 belediye personelinden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibine katıldı. Dalış elbisesini giyen Kocadon, tüplü dalış yaparak 30 metre derinliğe kadar inerek katı atıkları dalgıçlarla birlikte topladı. Yedi Adalar\'da toplam 50 kilo atığın çıkarıldığı çalışma sonrasında Kocadon, dalgıçlarla bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sadece Bodrum Yarımadası\'nda değil, mavi yolculuğun en önemli rotası Gökova\'da ve Muğla\'nın eşsiz koylarında da bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmekten dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Kocadon, şöyle konuştu:

\"Dedelerimizden babalarımızdan miras kalan bu cenneti koruyup torunlarımıza emanet etmek istiyoruz. Buraya gelen konuklarımız daha dikkatli, daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. \'Denize En Çok Mavi Yakışır\' diyerek yola çıktık. Bu proje, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Aydın Üniversitesi\'nin yaptığı anket sonucu \'Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi\' ödülünü aldı. Büyük emekler vererek çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Dalış Ekibimizin, tüm diğer kıyı belediyelerine örnek olmasını diliyorum. Ekibimizle üç yıldır üst üste, yaz sezonu öncesinde, Bodrum çevresinde deniz dibi temizliği etkinliklerimizi devam ettirdik. Son iki yıldır da yaz sonunda, Gökova\'da dalış yaparak Halikarnas Balıkçımız Cevat Şakir Kabaağaçlı\'nın izini taşıyan bu güzel koyları atıklardan arındırarak çevre bilincinin aşılanmasına katkı sunmayı hedefledik. Bu sırada Bodrum Belediyesi olarak, denize kıyısı olan yerleşim yerlerinden bize gelen talepleri de yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu ve benzeri talepler geldikçe, imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya devam edeceğiz. Amacımız, bu bilincin sadece Bodrum ölçeğinde sınırlı kalması değil, tüm ülkemize ve tüm dünyaya dalga dalga yayılmasıdır.\"



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