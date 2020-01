Bodrum'da balık avlama yarışı heyecanı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde 24-27 Ağustos tarihlerinde balıkçılığın Formula 1\'i olarak adlandırılan 2\'nci MOST Bodrum Turnuvası düzenlenecek.

Bodrum\'un Yalıkavak koyu açıklarında bu yıl ikinci kez düzenlenecek ve sportif balıkçılığın öncülüğünü yapacak olan yarışmanın hazırlıkları tamamlandı. Merkezi Amerika\'da bulunan International Game Fish Association (IGFA) kuralları çerçevesinde düzenlenen Mediterranean Offshore Sportfishing Tournament (MOST) - Akdeniz Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası\'na Rusya, Yunanistan, Hollanda, Azerbeycan ve Türkiye\'den 45 sportif balıkçı teknesi ve 320 yarışmacının katılacağı açıklandı.

Turnuva, 24-27 Ağustos tarihleri arasında Yalıkavak Palmarina\'da düzenlenecek. Türkiye\'de Dr. Serdar Günseren ve Elvio Pennetti\'nin temsil ettiği IGFA\'nın sportif balıkçılıkla ilgili rekorları kayıt altına alarak, bu alandaki kuralları belirlemek, onamak, tüm dünyada tatlı ve tuzlu su yaşam alanlarını korumayı hedeflediği belirtildi.

Turnuvada katılıma uygun donanımdaki tekneler, kılıç ve ton balığının yanı sıra bölgede bolca av veren diğer balık türlerini avlayacak, yakaladıkları balıkların boyları ve ağırlığına göre puan kazanacak. Balıkların denize sağlıklı olarak geri bırakılması ise yarışmacılara kazandırdıkları yüksek puanlarla büyük ödüle daha çok yaklaştıracak.

\'Açık Deniz büyük balık avı\' kategorisinde düzenlenecek turnuvanın bu özellikleri ve yurt dışından katılan konukları ile sportif balıkçılığın Türkiye\'deki Formula 1\'i olacağını belirten MOST Yönetim Kurulu Üyesi Can Özer, \"Son yıllarda dünyanın en popüler hobileri arasında yaygınlaşan sportif balıkçılık ülkemizde de önemli takipçilere sahip. Üç bir yanı denizlerle çevrili ve bu hobi için oldukça elverişli bir coğrafyaya sahip olan ülkemizde iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra birçok doğa ve deniz sever de Türkiye\'de düzenlenen uluslararası sportif balıkçılık turnuvalarına büyük bir keyif ve heyecanla katılıyor. Bu heyecanı Bodrum\'da ve ülkemizde yaşatacağımız için mutluyuz\" dedi.

