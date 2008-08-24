T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bodrum'da aynı teknede

Kaya Çilingiroğlu-Feraye Tanyolaç çifti, teknelerinde Hülya Avşar ile Sadettin Saran'ı ağırladı

24 Ağustos 2008 03:00

Otel açığına demir attılar

Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi ve oğlu Hüseyin Kaya'nın annesi Feraye Tanyolaç, önceki hafta yanlarına Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra'yı da alarak tatile çıkmıştı. Hep birlikte Ege ve Akdeniz'in koylarını dolaşan grup, geçtiğimiz pazar günü ise, Bodrum'daki Rixos Otel'in açıklarında demir attı; çünkü oradan alacakları iki önemli konuk vardı: Hülya Avşar ve sevgilisi Sadettin Saran...

Akşama kadar bir arada

Rixos'ta kalan Avşar ile Saran, teknenin demir attığını duyunca sahile indi. Kıyıda, önce Hülya Avşar, birkaç dakika sonra da Sadettin Saran göründü.Çift, birlikte bota binip Çilingiroğlu ile Tanyolaç'ın teknelerine doğru dümen kırdı. Ardından gözlerden uzak bir koya doğru demir alan grup, tüm günü çocuklarıyla ve sevdikleriyle birlikte yüzüp güneşlenerek geçirdi. Hülya Avşar ile Sadettin Saran, akşama doğru botla yine kaldıkları otele döndü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24