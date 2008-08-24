Bodrum'da aynı teknede

Otel açığına demir attılar



Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi ve oğlu Hüseyin Kaya'nın annesi Feraye Tanyolaç, önceki hafta yanlarına Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra'yı da alarak tatile çıkmıştı. Hep birlikte Ege ve Akdeniz'in koylarını dolaşan grup, geçtiğimiz pazar günü ise, Bodrum'daki Rixos Otel'in açıklarında demir attı; çünkü oradan alacakları iki önemli konuk vardı: Hülya Avşar ve sevgilisi Sadettin Saran...



Akşama kadar bir arada



Rixos'ta kalan Avşar ile Saran, teknenin demir attığını duyunca sahile indi. Kıyıda, önce Hülya Avşar, birkaç dakika sonra da Sadettin Saran göründü.Çift, birlikte bota binip Çilingiroğlu ile Tanyolaç'ın teknelerine doğru dümen kırdı. Ardından gözlerden uzak bir koya doğru demir alan grup, tüm günü çocuklarıyla ve sevdikleriyle birlikte yüzüp güneşlenerek geçirdi. Hülya Avşar ile Sadettin Saran, akşama doğru botla yine kaldıkları otele döndü.



