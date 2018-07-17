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Bodrum'da avukata sosyal medya gözaltısı

"Düşüncemi ifade etmiştim, sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir hakaret kesinlikle yoktu"

17 Temmuz 2018 16:49

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan avukat Göray Karadut,  sosyal medya'da 'Cumhurbaşkanı'na hakeret' ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Karadut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Barosu avukatlarından 55 yaşındaki  Göray Karadut, Facebook sayfasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği iddiasıyla dün öğle saatlerinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karadut, "Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmedim. Sosyal medya üzerinden bazen insan hakları ile ilgili düşüncelerimi paylaşırım. Düşüncemi ifade etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir hakaret kesinlikle yoktu" dedi.

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