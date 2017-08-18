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Yaşam

Bodrum’da arka arkaya depremler

Bodrum ve çevresinde meydana gelen depremler sürüyor

18 Ağustos 2017 19:40

Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17:10'da da merkez üssü Bodrum olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Türkiye depremlerle sallanmaya devam ediyor. Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde depremler sürüyor.

Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.

Ege'de deprem

Ege Denizi'nde On iki adalar bölgesinde saat 15.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Bodrum'da bir deprem daha

Saat 17:10'da merkez üssü Bodrum olan 4.5 büyüklüğünde deprem bir meydana geldi.

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