Bodrum'da Acı Ot Festivali düzenlenecek

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, Ortakent-Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Acı Ot Festivali\'nin 24-25 Mart tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Ortakent Mahallesi\'nde, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bodrum Aşçılar Derneği ve çeşitli firmaların desteği ile düzenlecek 1. Acı Ot Festivali, tarihi Kule Ev\'deki basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, OYDER Üyesi Serkan Ceylan, Bodrum Giritliler Kültür Derneği Başkanı Zehra Denizaslanı katıldı. Uluslararası Akdeniz Turizm Vakfı\'nın katkılarıyla uluslararası şeflerin katılacağı ve Bodrum Yarımadası\'nın yöresel lezzetleri, ot yemekleri ve doğal ürünlerinin tanıtılacağı festival hakkında bilgi veren OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, \"Festival tamamen yerel ve yöresel olacak. Tüm Türkiye\'den gelen misafirlerimiz Bodrum\'un yerel yemeklerini, lezzetlerini, ot kültürünü öğrenecekler, satın alacaklar ve kültür turu yapmış olacaklar\" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da festivalin ilçe için büyük anlam taşıdığını belirterek, \"Bu otlar bizim çocukluğumuzda bizim sofralarımızın ana yemeğiydi. Şimdi meze olarak sofralarımıza geliyor ama bizim ana yemeğimizdi. Bu aynı zamanda Ege Bölgesi\'nin, Bodrum coğrafyasının kültürüdür. Biz bu otlarla büyüdük. Şimdi bizden sonraki nesillere bu otları tanıtmak, bunların güzelliğini, doğayla iç içe yaşamanın sağlıklı beslenmenin göstergesi olduğunu anlatmak istiyoruz\" diye konuştu.

BODRUM\'A ÖZGÜ OTLARI TANITTI

İlçeye özgü otlar hakkında bilgi veren Zeynep Özbey (85) ise \"Otlardan her türlü yemeğin, haşlamasını, kavurmasını yapıyoruz. Bu otları kendimiz de topluyoruz, pazardan da alıyoruz. Şimdi gitmeye vaktim yok ancak eskiden kendim tarlalardan kucak kucak toplardım. Bodrum\'da bizim bilmediğimiz çok çeşitli otlar da var. Hepsini karıştırıp börek yapanlar oluyor. Bu lezzetler unutulmasın. Hepsi şifa kaynağı olan bu otları gençler de öğrensin. Onlar da çocuklarına bu otlardardan yemek yapıp, gelecek nesillere bu tatları taşısınlar\" dedi.

Bodrum Acı Ot Festivali, 24 Mart\'ta, ulusal ve uluslararası şeflerin lezzet buluşması, şeflerin özel tarifleri ile Bodrum otlarından hazırladıkları yemeklerin sunumu ve saat 14.00\'te Ortakent Goca Kahve\'de ev yapımı kozmetik ürünlerin hazırlanmasıyla başlayacak. İki gün boyunca sürecek festivalin yapılacağı alanda yerli müzisyenlerce sokak performansları gerçekleştirilecek. Festivalde, gastronomi sohbetleri ve yemek şovları ile yöresel yemek ikramları da yapılacak. Bodrum bahçelerinde kullanılan tarihi tarım aletleri ve makineleri de festival alanında sergilenecek.



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