Bodrum'da 5 ton 130 kilo kaçak et ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, uygulama yapan polis, ilçeye giriş yapmak isteyen bir kamyonun kasasında, 5 ton 130 kilo kaçak ve bozuk et ele geçirdi. Suriye’den yasadışı yollarla getirildiği belirtilen etlerin otel ve restoranlara satılmak istendiği iddia edilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçesi Torba Kavşağı’nda bugün sabah saatlerinde, polis rutin uygulama noktası oluşturdu. İlçeye giriş yapmak isteyen bir kamyonu durduran ekipler, içindeki iki kişinin hareketlerinden şüphelenip kasada arama yaptı.

Yaşar Anter ve Nilüfer Kandırmış'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, aramada, 5 ton 130 kilo kaçak ve bozuk et ele geçirildi. Suriye’den getirildiği öne sürülen etlerin ilçedeki otellere, restoranlara satılmasının amaçlandığı iddia edildi.

El konulan etler, belediye ekiplerinin de yardımıyla gömülerek imha edildi. Polis, benzer araçlarla çevre il ve ilçelerle Bodrum’a kaçak et getirilmiş olabileceğini, bu yönde gelen ihbarların değerlendirildiğini bildirdi.

Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, “Geçen yıllarda yaşanan talihsiz zehirlenme olaylarını düşünürsek emniyet güçlerimizin yaptığı uygulamaların önemini anlarız. Bodrum esnafının ve burada yaşayan halkla konuklarımızın hayatı ile oynanmasına izin vermeyeceğiz, etlerden alınan numunelerden menşei ve hangi tür hayvanlara ait olduğu ortaya çıkacak' dedi. Konuyla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.