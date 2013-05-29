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Yaşam

Bodrum'da 5 noktada çıkan yangın kontrol altına alındı

Bodrum ve çevre belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, havadan da müdahale yapılmasıyla kontrol altına alındı

29 Mayıs 2013 19:35

Bodrum'da farklı yerlerde çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre 20 hektar makilik alan zarar gördü.

Bodrum'da makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Gümüşlük'e bağlı Kadıkalesi mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangın, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Bodrum ve çevre belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, havadan da müdahale yapılmasıyla kontrol altına alındı.

Yalıkavak beldesi Değirmenler mevkisindeki yangın ise inşaatın şantiyesine sıçraması ve tahtaların yanması nedeniyle büyümüştü. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

İslamhaneleri mevkisinde de benzin istasyonuna 150 metre mesafede başlayan yangın, mahalle sakinlerinde endişeye neden oldu. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri bahçe hortumu ve kovalarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, evlerine yaklaşan alevler nedeniyle sinir krizi geçirdi. Yangın, yoğun çalışma sonucu söndürüldü.

Akyarlar beldesindeki otluk alanda çıkan yangın ise itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabaları sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Yetkililer, soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınlarda toplam 20 hektarlık makilik alanın zarar gördüğünü, yangınların çıkış nedeni ile ilgili çalışmanın sürdüğünü bildirildi.

 

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