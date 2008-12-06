Bodrum'da 5 kata izin yok

Kültür Bakanlığı’nın hazırladığı 1/25 bin ölçekli Bodrum Yarımadası Çevre Düzeni Planı’na karşı açılan davada, Danıştay yürütmenin tamamen durdurulmasına karar verdi



Bodrum Mimarlar Odası Temsilciliği ve Bodrum Yarımadası’ndaki dokuz belediyenin başvurusunu değerlendiren Danıştay 6. Daire, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve daha önce kısmen iptal edilen 1/25 bin ölçekli Bodrum Yarımadası Çevre Düzeni Planı’nın yürütmesini tamamen durdurdu.



Kararın 20 Kasım 2008’de alındığını belirten Bodrum Mimarlar Odası Temsilcisi Mahmut Yıldırım, “Rant ve talanı arttıracak, 5 bin yıllık tarih, kültür ve doğa kentini beton yığına çevirecek planın iptali bayram hediyesi oldu” dedi. Belediye Başkanı CHP’li Mazlum Ağan da planın Bodrum’a zaman kaybettirdiğini söyledi.



‘İmar değil, idam planı’



Yıldırım, “Bodrum’u beton yığınına çevirecek, doğal SİT alanlarını golf sahalarına kurban edecek” planın iptali için bugüne kadar 100’ün üzerinde dava açıldığını anımsattı. Yıldırım, şunları kaydetti:

“Şimdi hükümetin bir karar verip imar planlarını kimin yapacağına karar vermesi lazım. Bunun ardından ilgili kılınacak bakanlık ile Bodrumluların birlikte hazırlayacağı bir plan Bodrum’un geleceğini kurtarır. Bodrum’un imar değil idam planına Danıştay’ın dur demesi Bodrumluların haklılığını bir kez daha ortaya koydu.”

Davayı açan Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Başkanı (BOYTAV) ve Ortakent-Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Kocadon planın 5 bin yıllık antik kentin geleceğine ipotek koyma ve yağma anlamına geldiğini savundu. Kocadon da şunları söyledi:

“Sahillerin yağmasına, beş kata, ormanların betona çevrilmesine, dünyaca ünlü Bodrum guletlerinin gezindiği koyların betona çevrilmesine izin vermeyeceğiz, gerekirse bin dava daha açarız.”



‘Zaman kaybedildi’



Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği ve Bodrum Belediye Başkanı Ağan da şunları söyledi:

“Bu plana yönelik itirazda bulunmuştuk. Bakanlık itirazlarımızın büyük kısmını kabul etmişti, onaylanma seviyesine gelmişti. Şimdi her şey topyekün yok oldu. Tüm süreç başa döndü. Bu durum Bodrum’un özellikle acil bekleyen altyapı yatırımlarının ileriye değil, geri gitmesine neden olur. Ranta yönelik yapılan planlar, ona karşı açılan davalar nedeniyle sadece Bodrum’un geleceği değil, ülke turizminin geleceği de kararıyor. 2004’te hazırlanan planın yürürlüğe girmemesi, sonunda iptal edilmesi nedeniyle Bodrum’da dört yıldır bir arpa boyu yol alınamadı. Karar bir yandan sevindirici ancak Bodrum’un da zaman kaybettiği unutulmamalı.”



