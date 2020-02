Bodrum'da 2018 turizminde artış

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM Tanıtma Vakfı\'nın hazırladığı 2017- 2018 yılı Ocak- Ekim istatistik verilerine göre Milas - Bodrum Dış Hatlar Terminali\'ne gelen ziyaretçi sayısında yüzde 61 oranında artış meydana geldi. En çok ziyaret eden turistler yine İngilizler oldu.

Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından istatistiki kaynaklar kullanılarak yapılan değerlendirmede 2017 yılı Ocak- Ekim ayı sonu itibarıyla Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar terminaline gelen ziyaretçi sayısı 483 bin 255 kişi olurken, 2018 yılı aynı döneminde bu sayı 778 bin 7 kişiye ulaştı. Buna göre 2017 yılına oranla 2018 yılı Ekim sonu itibarıyla Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'ne gelen ziyaretçi sayısında 294 bin 752 kişi ile yüzde 61 oranında artış oldu. 2017 yılı Ocak- Ekim ayı sonu itibarıyla denizyolu ile Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısı ise 287 bin 753 olurken, 2018 yılının aynı döneminde denizyolu ile Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısı 326 bin 444 kişiye ulaştı. Buna göre 2017 yılına oranla 2018 yılı Ekim sonu itibarıyla denizyolu ile Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısında 38 bin 691 kişiyle, yüzde 13 oranında artış meydana geldi.

İLK SIRA YİNE İNGİLİZLERİN

Bodrum Yarımadası\'nı en çok ziyaret eden ülkeler arasında İngiltere yine başı çekerken, İngiltere\'yi, Rusya, Polonya, Almanya, Hollanda ve Ukrayna takip etti. 2018 yılı Ocak - Ekim ayı döneminde Bodrum\'u en çok 177 bin 769 kişiyle İngilizler, 97 bin 522 kişiyle Ruslar, 86 bin 346 kişiyle Polonyalılar, 78 bin 417 kişiyle Almanlar, 58 bin 283 kişiyle Hollandalılar ve 48 bin 350 kişiyle de Ukraynalılar ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon, \"Başarı ancak mücadele ettiğinizde gelir. Bizde yenildim diyerek pes etmek yok. Ben ve ekibim şartlar her ne olursa olsun her zaman Bodrum için en güzeli neyse ona ulaşmayı, Bodrum\'un yıldızına bir yıldız daha eklemeyi hedefliyoruz. Bu nedenle her yıl yurt içi ve yurt dışındaki turizm fuarlarına katılarak Bodrum\'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların meyvesini verdiğini görmek, hem bizleri hem de özellikle ekonomik yönden Bodrum halkını mutlu ediyor. Tarihi, kültürü ve eşsiz güzellikleriyle bir dünya markası olan Bodrum\'un değerini daha da artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kış aylarında da tanıtım çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi çok sayıda turizm acentası yetkilisini, seyahat gazetecisi ve yazarlarını, bloggerları ve internet fenomenlerini zaman zaman davetlimiz olarak Bodrum\'da turizmcilerimizle birlikte misafir ediyor, onlara Bodrum\'u en iyi şekilde tanıtıyoruz. Yaklaşık üç yıldır sürdürdüğümüz bu organizasyonun, Bodrum\'un tanıtımına büyük etkisinin olduğu kanaatindeyim\" dedi.



