-BODRUM'DA 12 KİŞİ DAHA ZEHİRLENDİ MUĞLA (A.A) - 05.05.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı olayın ardından bir öğretmen ve 11 öğrenci daha bulantı ve kusma şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğretmen ve öğrenciler daha sonra İzmir'e sevk edildi. Adana'nın Ceyhan ilçesinden Muğla'nın Bodrum ilçesine staj amacıyla gelen turizm ve meslek lisesi öğrencilerinden 11'i ve 1 öğretmen daha dün gece rahatsızlanarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye bulantı ve kusma şikayetleri ile getirilen öğretmen ve öğrenciler, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzmir'e sevk edildi. Muğla Sağlık Müdürü Dr.İskender Gencer, 1'i öğretmen 12 kişinin dün gece yarısı Bodrum Devlet Hastanesine benzer şikayetlerle getirildiğini belirterek, ''Öğretmen ve öğrencilerimize ilk müdahale hastanemizde yapılmış ve zaman kaybedilmeden ambulanslarla İzmir Atatürk Araştırma Hastanesine sevk edilmişlerdir. Ambulanslarla İzmir'e sevk edilen 12 kişinin genel sağlık durumları iyi. Olayın bir gıda zehirlenmesi olup olmadığı laboratuvar incelemesi sonucu belli olacak'' dedi. Adana'nın Ceyhan ilçesinden Muğla'nın Bodrum ilçesine staj amacıyla gelen turizm ve meslek lisesi öğrencilerinden 11'i yedikleri yemek sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, hastaneye kaldırılan öğrencilerden 1'i yaşamını yitirmişti.