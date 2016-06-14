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Çevre

Bodrum’da 10 hektar tarım arazisi kül oldu

Yangının çöplükten zirai alana sıçradığı belirtildi

14 Haziran 2016 17:18

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöplük alanda başlayan yangında, 10 hektar tarım alanının zarar gördüğü açıklandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Cavit Akgün’ün haberine göre, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum Gündoğan Mahallesi hudutlarında kalan ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı kontrolündeki çöplük alanında 13 Haziran 2016 Pazartesi günü yangın çıktığı belirtilerek şöyle denildi:

"Saat 21.26'da çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen çöplük çevresindeki ziraat alanlarına sıçramıştır. Orman Bölge Müdürlüğümüzden istenilen yardım talebi üzerine 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ile birlikte 24 personel ve 26 yangın söndürme işçisinden oluşan 2 yer ekibi yangına müdahale etmiştir. 3 teknik eleman ve 2 orman muhafaza memuru yangın söndürme çalışmalarına koordine etmiştir. Ormanlık alan dışında etkili olan ve çöplükten çıkan bu ziraat yangını saat 23.45'de kontrol altına alınmıştır. Yangında 10 hektar ziraat alanı zarar görmüştür."

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