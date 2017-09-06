Bodrum'da 1 hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, 1 hektar genç ormanlık alan küle döndü.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Pınarlıbelen Mahallesi İnişdibi Mevkii\'ndeki genç orman alanında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere 3 söndürme helikopteri, 32 orman işçisi ve 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Şiddetli rüzgara rağmen yangın 2 saatte güçlükle söndürülürken, 1 hektarlık alan zarar gördü. Orman kenarına dikilmiş olan selvi fidanlarının zor yanması nedeniyle yangının fazla büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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