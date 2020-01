Bodrum'a Vestel mağazası

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, işadamı Mustafa Çoban tarafından, Türkiye\'nin en büyük Vestel Mağzaları\'ndan biri törenle açıldı. Mağazayı 2 saatte yaklaşık 4 bin kişi ziyaret etti.

Vestel\'in Türkiye\'deki en büyük mağazalarından biri, Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi, Bodrum Caddesi\'nde açıldı. 2 bin metrekarelik alandaki mağazanın açılışına Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel Yalıkavak Mağazası\'nın sahibi Mustafa Çoban ve Bodrumlular katıldı. Vestel\'in 28 personelin hizmet vereceği Muğla\'daki 15\'inci mağazasının açılışında, Bodrumlular\'a özel indirimlerde sunuldu.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu açılış kurdelesini kesmeden önce yaptığı konuşmada, \"Geride bıraktığımız dönemde; hem yenilikçi ürün geliştirme hem yurt içi satışlar, hem ihracat, hem karlılık konularında sayısız başarıya imza attık. Biz kaliteyi tartışmıyoruz, Vestel ürünlerinde en uygun fiyat, en iyi servis ve en iyi tasarımı sunuyoruz. Bu başarının arkasında 16 bin çalışanımız, bayilerimiz, servislerimiz, iş ortaklarımız, büyük Vestel Ailesi var. Biz bayileri bir satış kanalı olarak değil ailemizin vitrini, temsilcisi, en önemli üyesi olarak görüyoruz. 8 yıldır bizimle birlikte olan Mustafa Çoban\'a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gerçekten bugün en mutlu günlerimden birini yaşıyorum. Geçen hafta Berlin\'de bir fuardaydık ve oradada tüm dünyaya karşı çok önemli ve güzel bir gösteri yaptık. Şu an 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu nedenle hep, \'gururla yerli\' diyoruz. Burada mağazada içeride gördüğünüz 100 üründen 80\'nini ihraç ediyoruz. Bu ürünlerden yüzde 80\'ini üstelik kalkınmış ülkelere satıyoruz. Dünya ile yarışırken 2.5 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bugün 16 bin çalışanımız iki bin bayimiz var 1200\'ü çok önemli il ve ilçelerimizde Türk halkına hizmet veriyor. Artık yabancı markalarla hiçbir farkımız yok, üstün olduğumuz yerler var. Bugün de Türkiye\'nin en büyük mağazalarından birini Bodrum\'da açmak için buradayız\" dedi.

\'SESLE BUZDOLABINI, AYAĞINIZLA ÇAMAŞIR MAKİNESİ KAPAĞINI AÇABİLECEKSİNİZ\'

Zorlu, 2018 yılından itibaren sesle buzdolabının kapağını, ayağımızı kaldırarak da çamaşır makinasının kapağını açabileceğimize dikkati çekip, \"Dünyanın en sessiz çamaşır makinelerini üretiyoruz. Dünyada en sessiz çamaşır makinesi konusunda ilk sıradayız. Bu nedenle artık, yabancı meraklısı olmaktan çıkmamız lazım\" diye konuştu.

Ceketinin iç cebinden, çıkardığı yerli Vestel Z 10 cep telefonunu da gruurla tanıtan Zorlu, \"Rakiplerimiz, Çin\'de üretip bize satıyorlar ama bu Türk işçisinin emeğinin , mühendisinin, işadamının ürünü. Bugün dünyada artık 3. Dünya Savaşı yok. Artık etnik, ekonomik savaşlar var. Bizde işte bu nedenle daha güçlü olarak kendi malımızı kendimiz üretip, tüketeceğiz, sonrada dünyaya ihraç edeceğiz. Yalnız Vestel değil tyerli diğer ürünlerimizide kullanın. \'Gururla yerli\' diyoruz\" dedi.

BODRUM\'UN 4\'ÜNCÜ VESTEL MAĞAZASI

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da \"Teknoloji, toplumların ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak, hayatlarımızı kolaylaştırmak için var. Biz de Türkiye\'nin dört bir yanına Vestel teknolojisini ulaştırmak, vatandaşlarımızın teknolojiye erişimini sağlamak için çalışıyoruz. Kuşkusuz bu hedefte en büyük destekçilerimiz iş ortaklarımız. Vestel olarak 19\'uncu kez ihracat şampiyonu olduğumuz bu yılda yurtiçindeki büyümemizi ve bayi ağımızı genişletmeyi de sürdürüyoruz. Bugün, Yalıkavak mağazasıyla birlikte 2017\'nin ilk 8 ayında açtığımız mağaza sayısının 151\'e çıkartmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye\'nin en büyük, Bodrum\'un 4\'üncü Vestel mağazasının, Mustafa Çoban\'a, tüm Bodrum halkına ve Vestel ailesine hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

TELEVİZYON TAMİRCİLİĞİNDEN MAĞAZALAR ZİNCİRİNE

Açılışı yapılan mağazanın sahibi, evli, bir çocuk babası Mustafa Çoban ise 1998 yılında Turgutreis\'te televizyon tamirciliği ile iş hayatına atıldığını belirtip, \"Ardından Bodrum ve Milas\'ta mağazalarımızı açtık. Sizlerin gösterdiği ilgi büyümemizin en önemli etkeni oldu. Bugün Türkiye\'nin en büyük mağazalarından birini açıyorsak bu sizler sayesinde oldu\" dedi.

Konuşmaların ardından mağazanın açılış kurdelesini Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel Yalıkavak Mağazası\'nın sahibi Mustafa Çoban birlikte kesti.

HER 600 LİRALIK ALIŞVERİŞE FIAT EGEA KAZANMA FIRSATI

Bodrum Caddesi üzerindeki Mustafa Çoban Vestel Mağazası\'nın açılışına özel tüm tüketicilere her 600 liralık alışverişe FIAT Egea kazanma fırsatı da sunuldu. 15 gün boyunca sürecek bu kampanya sonucunda 1 talihli yepyeni FIAT Egea kazanacak. Ayrıca yine açılışa özel seçili ürünlerde yüzde 50\'ye varan indirimler de Bodrumluları bekliyor olacak. İndirim kampanyası kapsamında 8 kg kapasiteli EKO 8710 çamaşır makinesi 1299 TL yerine 900 TL, 510 lt nofrost EKO NFKY 510 buzdolabı 2 bin 199 TL yerine 1600 TL, Meltem 3000 elektrikli süpürge 299 TL yerine 200 TL, 124 ekran 49UB 8300 4K Smart Led TV 2 bin 749 TL yerine 2 bin 150 TL ve davlumbaz+fırın+ocaktan oluşan üçlü INOX fırsat seti 1499 TL yerine 1000 TL\'den satışa sunuldu.



FOTOĞRAFLI