Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'a sezonun ilk seferini, Malta bayraklı \'Marella Discovery 2\' adlı yolcu gemisi yaptı. 1834 yolcu ve 744 personelle ilk kez Bodrum\'a gelen gemi, esnafın yüzünü güldürdü.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi\'ne demirleyen Bahama bayraklı 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi \'Marella Discovery 2\', ilçeye ilk seferini gerçekleştirdi. Yunanistan\'ın Rodos Adası\'ndan bu sabah gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz 1834 yolcu ve 744 personelle kentte demir attı. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, alışveriş yapmayı tercih etti. Bazı turistler de ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Şehir merkezine yürüyerek inmeyi tercih eden turistler, Bodrum manzarasını da fotoğrafladı. Geminin akşam saatlerinde Bodrum\'dan ayrılarak, Yunanistan\'ın Girit Adası\'ndaki Hanya şehrine gideceği öğrenildi. Geminin yaz aylarında Bodrum\'a 3 sefer daha yapacağı belirtildi.



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