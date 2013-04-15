Bodrum'a ilk Cemevi yapılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine yapılacak ilk Cemevi'nin temeli Konacık beldesinde atıldı.

Konacık Belediyesi ve Cem Vakfı Bodrum Şubesi tarafından yaptırılacak cemevinin temel atma törenine, Cem Vakfı Başkanı Prof.Dr. İzzettin Doğan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Sadri Durmaz, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, Konacık Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Tosun, Ortakent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Gündoğan Belediye Başkanı İbrahim Bilgi ile Mumcular Belediye Başkanı Birol Aydın ve Cem Vakfı Bodrum Şubesi Başkanı Mehmet Çuhadaroğlu da katıldı.

Doğan, Bodrum'un açılacak cemevi ile başka bir nitelik kazanacağını söyledi. Bodrum'a turizm ile gelen insanların bundan etkileneceğini dile getiren Doğan, özellikle turizm alanında gelen yüz binlerce insanın ülkelerine dönerken İslamın başka bir yorumunun, başka bir uygulamasının olduğunu göreceklerini, bunu ülkelerine götüreceklerini ifade etti.

Törene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise çok hayırlı bir iş için Bodrum'da bulunduklarını belirterek, "Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin sorunlarına, sıkıntılarına samimi yaklaşmamızın bir göstergesi olarak bu karara destek verdiğimizi göstermek, yanlarında olmak için buradayız" dedi.

Cemevinin bin 200 metrekare ve yaklaşık 400 kişi kapasiteli olmasının planlandığını bildirildi.