Bodrum'a deniz yoluyla 1755 turist geldi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın bayram tatiliyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşan turizm cenneti ilçesi Bodrum\'a, Malta bayraklı, kruvaziyer gemisi Mein Schiff 2 ile bin 755 turist geldi. Gemiden inen turistlerden kimisi çarşıda bol bol alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürürken, kimisi de tarihi ve ören yerlerini gezdi.

Yunanistan\'ın Girit Adası\'ndaki Hanya Limanı\'ndan yola çıkan 264 metre uzunluğundaki Malta bayraklı \'Mein Schiff 2\' isimli yolcu gemisi, bugün saat 07.00 sıralarında Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi\'ne demirledi. 809 personeli bulunan yolcu gemisinden inen çoğunluğu Hollandalı, Alman ve İngiliz bin 755 turistin bir bölümü yaya olarak, bir bölümü de VIP araçlarla ilçede gezip, bol bol alışveriş yaptı.

Bayram tatiliyle işleri açılan esnaf, gemiyle gelen turistlerin de bol bol alışveriş yapmasıyla çifte bayram yaşadı. Turistlerin bir bölümü Mindos Kapısı ve Bodrum Antik Tiyatro ile ilçedeki diğer ören yerlerini gezerken, bir bölümü de Paşatarlası Plajı\'nda denize girmenin keyfini yaşadı.

Yolcu gemisinin bugün akşam saatlerinde Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.

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