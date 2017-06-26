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Bodrum'a 3 günde 220 bin araç giriş yaptı

Son 24 saatte Bodrum ilçe merkezine giren araç sayısı, 79 bin 661

26 Haziran 2017 17:25

Muğla'nın turizm cenneti Bodrum, Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile tatilcilerin akınına uğrarken, 3 gün içinde 220 bin aracın ilçeye giriş yaptığı bildirildi. 

Ramazan bayramı tatilinin başlaması ile birlikte Bodrum'a 4 kilometre uzaklıktaki Kaynar Mevkii girişindeki denetim noktasında, düzenli olarak polis ve jandarma tarafından kontroller yapılıyor. Mobese kameraları ilçeye giren araçları kayıt altına aldı. Kayıtlara göre son 24 saatte Bodrum ilçe merkezine büyük bölümü otomobil olmak üzere 79 bin 661 aracın giriş yaptı.

Bayram tatilinin başlamasından bu yana geçen sürede ilçeye giriş yapan araç sayısı 220 bine ulaştı. Bu rakamın tatil bitinceye kadar 250 bini bulmasının beklendiği kaydedildi.

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Bodruma 3 günde 220 bin araç giriş yaptıBodrumBayram tatili

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