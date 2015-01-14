Bodrum'a 25 gün su verilemeyecek

DSİ'nin su isale hattı yenileme çalışması nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesine 25 gün su verilemeyeceği açıklansı. Bodrumlular bu duruma tepki gösterirken CHP ’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise "Hemen her hafta patlayan ve insanların canına kasteden hattın yenilenme çalışmaları için bu düzenlemeyi yapmak zorundaydık. Bir bölümünü okulların tatiline getirdik su sıkıntısını minimum seviyede tutmaya çalışacağız" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün cep telefonlarına gönderilen, ’Bodrum Yarımadası’nda DSİ tarafından yapılacak bakım onarım ve imalat çalışmaları nedeniyle 24 Ocak’tan itibaren 25 gün süreyle su verilemeyecektir’ mesajı vatandaşların tepkisini çekti.

Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni telefon yağmuruna tutan Bodrumlular bilgi almaya çalıştı. Hollanda’daki Utrecht Turizm Fuarı’nda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Durumdan haberimiz var. Bu nedenle bir kriz masası oluşturduk ve gerekli önlemleri aldık.

Şehir merkezinde değil ama bazı beldelerde su sıkıntısı yaşanabilir. Bunu da bazı kuyuları faaliyete geçirerek aşmaya çalışacağız. Belirtilen süre 25 günden daha da az sürebilir. 24 saat çalışarak bu durumu en kısa süreye indirmeye çalışacağız. Hemen her hafta patlayan ve insanların canına kasteden hattın yenilenme çalışmaları için bu düzenlemeyi yapmak zorundaydık. Bir bölümünü okulların tatiline getirdik.

Su sıkıntısını minimum seviyede tutmaya çalışacağız. Bu sorunu mutlaka çözmeliydik. Vatandaşlarımızdan bir süre sabır isteyeceğiz. Bakın bugün boru yine patladı ve Bodrum- İzmir Karayolu yine kapandı, heyelan oldu. Hasar ve can kaybı olmaması mucize" dedi. Bodrum ilçe merkezine çalışmalar süresince daha önce devreden çıkarılan hattan, kuyulardan kullanma suyu sağlanmaya çalışılacağı belirtildi.