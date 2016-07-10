Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı; 55 hektar alan kül oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etti. Korkutan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı.

Hürriyet’in haberine göre, Dereköy Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve Çilekdağı ormanlık alanına sıçrayan yangına ekipler, üç yangın söndürme uçağı, iki yangın söndürme helikopteri, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.

Bodrum yine yangın yeri!

Geniş bir alanda etkili olan yangın, Turgutreis-Bodrum karayolu Gürece mevkisindeki yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bazı işletme sahipleri ve çalışanlarının dükkanlarındaki piknik tüplerini güvenli bölgelere taşıdığı gözlendi.

Vatandaşların da yangın söndürme tüpleri ve kovalarla katıldığı söndürme çalışmalarına, Muğla AFAD, 911 Arama, Kurtarma ve Araştırma Derneği, AKUT Bodrum ekiplerinin de destek verdiği öğrenildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, yaptığı açıklamada, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Buna rağmen ekiplerin çalışmalarını özveriyle sürdürdüğünü ifade eden Candaş, "Gürece mevkisinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı evlerin boşaltılması için vatandaşları uyardık. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çevre ilçelerden takviye istenen ekiplerle çalışmalar devam ediyor" dedi.

Candaş, öte yandan söz konusu yerde yol kenarındaki bir iş yerinin bahçesinde tüp patlaması olduğunu, olayda herhangi bir hasar yaşanmadığını öğrendiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, trafik polisleri yoğunluk nedeniyle tedbirlerini artırırken, jandarma ekipleri de Dereköy Kavşağı'ndan yangın yerine araçların geçişine izin vermiyor.

Bodrum’da bugün başlayan ve yaklaşık 7 saat süren yangın, kontrol altına alındı. Yangına üç uçak ile 4 helikopter takviyesi daha yapıldı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılan Bodrum -Turgutreis karayolu da trafiğe açıldı.

Bölgede devam eden soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenilirken, Dereköy, İslamhaneleri, Gürece, Ortakent ile Yahşi mahallelerinde ise ekiplerin nöbet tutacağı belirtildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 35 hektar makilik, 20 hektar zeytinlik ve tarım arazisinin yanarak kül olduğu ifade edildi.