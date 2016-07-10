Bodrum yine yangın yeri!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Bölgede tedbir amacıyla bazı yerleşim yerleri boşaltıldı.
28
Bodrum'da 2 gün önce makilik alanda yangın çıkmış ve 25 hektara yakın alan zarar görmüştü.
38
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve Çilekdağı ormanlık alanına sıçrayan yangına ekipler, üç yangın söndürme uçağı, iki yangın söndürme helikopteri, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.
48
Geniş bir alanda etkili olan yangın, Turgutreis-Bodrum karayolu Gürece mevkisindeki yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bazı işletme sahipleri ve çalışanlarının dükkanlarındaki piknik tüplerini güvenli bölgelere taşıdığı gözlendi.