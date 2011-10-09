Bodrum yine sular altında

T24 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Şiddetli lodosla oluşan dev dalgalar sahildeki restoran, otel ve motel benzeri işyerlerini sular altında bırakırken, küçük balıkçı tekneleri battı, iskeleler parçalandı. İletişim ve elektrik hatlarında arızalar oldu.





Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 2 saatte 51 kilogram yağışın düştüğü Bodrum'da, bazı iş yerlerinin birinci katlarıyla bodrum katlarını su bastı.



İlçede rüzgarın hızı zaman zaman saatte 65 kilometreyi bulurken, yağış nedeniyle Bodrum'un Kumbahçe ve Paşatarlası sahilindeki bazı işletmeler su baskınlarından etkilendi. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye ederken, sahildeki masa, şezlong ve sandalyeler de muhafaza altına alındı.



Turgutreis beldesine bağlı İslamhaneleri köyünde ise su basan iş yerlerindeki mobilya ve beyaz eşyalar zarar gördü. İş yeri zarar gören esnaf Yusuf Zeki Uyar, İslamhaneleri köyünün yüksek kesimlerinden gelen yağmur sularından etkilendiklerini belirterek, “Bodrum katındaki bütün eşyalarımız su içinde kaldı. Yüksekliği 2 metreyi bulan su nedeniyle içeri giremiyoruz. Yağmur yağdığı zaman burada hep aynı görüntü oluşuyor. Yetkililerin burada kalıcı çözüm bulmasını istiyorum” diye konuştu.



Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde büyük su birikintileri oluştu. Rögar kapaklarının taşması sonucu yolda biriken su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgeye gelen belediye ekipleri çalışma yaparak kapanan yolu trafiğe açtı.

Balıkçı tekneleri battı



Bodrum’da bu sabah saatlerinde başlayan ve hızı 60 kilometreyi aşan lodos Bodrum merkez, Gümbet, Bitez, Ortakent- Yahşi beldesi ile Kumbahçe sahilinde etkili oldu. Lodosla gelen dev dalgalar, sahilde bulunan restoran, bar ve bazı otellerin alt katların da hasara yol açtı. Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Bodrum koylarındaki küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı, bazıları kıyıya sürüklendi. Gümüşlük Beldesi’nde de bir motor yat karaya oturdu. Güllük’ten hareket eden kuru yük gemileri, Ortakent ve Bitez koylarına sığınmak zorunda kaldı. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum -Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli yağış ve fırtınanın salı gününe kadar aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.