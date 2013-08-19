Bodrum yine alev alev yandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam çıkan yangında onlarca hektarlık makilik alan kül oldu. Yangın, yerleşim merkezlerini de tehdit etti, bazı evler boşaltıldı. Alevler saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi.

Ortakent'teki makilik alanda başlayan yangın, Bodrum'da kısa sürede yerleşim alanlarına kadar ilerledi.

Yaklaşık 80 hektarlık alan kül oldu.

Konacık ve Bitez beldelerinde bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ve AKUT ekiplerinin yanı sıra işçiler ve site sakinleri de katıldı.

Alevler 7 saat içinde güçlükle kontrol altına alındı. Yangına hava kararıncaya kadar havadan da müdahale edildi.

Üç inşaat işçisi ve AKUT ekibinden 2 kişi yaralandı. İki itfaiye eri ile iki orman işçisi de dumandan etkilendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.