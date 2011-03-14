-BODRUM VE MARMARİS'TE DENİZ SUYU ÇEKİLDİ MUĞLA (A.A) - 14.03.2011 - Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde deniz suyu çekildi. Suların çekilmesiyle Bodrum'da 2 bin 400 yıllık dalgakıran, Marmaris'te ise küçük adacıklar ortaya çıktı. Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizdeki çekilmelerin her gün periyodik olarak gerçekleştiğine işaret ederek, Akdeniz'de en yüksek 40 santimetreye kadar deniz çekilmesi ve geri gelmesi olayı yaşandığını söyledi. Yüksek basınç, kuvvetli rüzgarlar ve su yoğunluğundaki değişimlere bağlı olarak bazen gelgitlerin arttığını ifade eden Tarkan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunların etkisiyle günlük değişimlerden ziyade birkaç günlük aşırı çekilmeler söz konusu oluyor. Medcezir yaşandığı zaman bütün dünyadaki sular genelde ekvatora doğru hareketleniyor. Bazen deniz çekilip geri gelmeyebiliyor ve aynı şekilde çekilme boyutu artabiliyor. Bu durum Türkiye'nin güney kıyıları Akdeniz, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan'ın güneyi, İtalya'nın Sicilya Adası gibi yerlerde aynı anda olan değişimler, çekilmelerdir.'' Çekilmelerin büyük miktarda atmosferik olaylara bağlı olduğunu, hava basıncı, sert rüzgarlar ve özellikle kuzeyli rüzgarların, çekilmeleri etkilediğini anlatan Tarkan, ''Yaşanan çekilmeler Japonya'da yaşanan depremle ilişkilendirilmek isteniyor, fakat bu çekilmeler tsunamiden çok farklı. Bu çekilmeler normal olan bir süreç ve halkımızın da endişe etmesine gerek yok'' diye konuştu. -2 BİN 400 YILLIK DALGAKIRAN ORTAYA ÇIKTI- Bodrum'un Gümüşlük beldesinde suların çekilmesi üzerine yürüyerek ulaşılabilen Tavşan Adası ile Gümüşlük sahili arasında, M.Ö 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen dalgakıran ortaya çıktı. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi arkeologlarından Banu Mete ve Güner Özler bölgede incelemelerde bulundu. Özler, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında ''Kral Yolu'' olarak bilinen dalgakıranın, Kral Maussollos döneminde yapıldığını belirterek, ''Bölgede Maussollos döneminde bir deniz filosu da bulunabilir. O dönemde Tavşan Adası'na gidilen yol olarak da kullanılıyor. Su seviyesinde yapıldığı için dalgayı kırıyor ve limanın sirkülasyonunu sağlıyor'' dedi. Marmaris Halk Plajı ve Uzunyalı Sahili'nde de deniz sularının çekilmesi sonucu kıyıda küçük adacıklar ortaya çıktı. Marmaris ve civarında teknesiyle yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Erdinç Menekşe, ''Son bir haftadır Datça, Bodrum ve Marmaris kıyılarında avlanıyoruz. Denizin bu kadar çekildiğini ilk defa görüyorum. Sular son 2 yıldır hiç bu kadar çekilmemişti'' dedi.