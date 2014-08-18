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Çevre

Bodrum ve İzmir'de orman yangını

Bodrum'da çıkan orman yangını yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye ulaştı, İzmir Torbalı'da farklı noktalardan çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

18 Ağustos 2014 20:38

Muğla’nın Bodrum ve İzmir’in Torbalı ilçesinde yangın çıktı. Bodrum’da ilk belirlemelere göre 10 hektarlık makilik alan yok olurken alevlerin yakındaki villaların bahçelerine kadar ulaşması paniğe neden oldu. İzmir'in Torbalı ilçesinde ise farklı noktalarda yangın çıktı. İki yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yaşar Anter ve Osman Uras’ın DHA’da yer alan haberine göre, Bodrum Akyarlar Mevkisi’nde makilik alanda, bugün saat 13.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler, bölgde bulunan Umut, Mercan ve Begonvil sitlerinin bahçesine kadar girdi. Alevlerin evlerin tehdit etmesi nedeniyle tatilciler kedi ve köpeklerini alarak evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Ortakent ve Turgutreis’i birbirine bağlayan yola kadar inen alevlere, Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 1 söndürme uçağı ve 1 helikopter, 26 arazöz, 40 orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Tatilcilerde, evlerinin bahçelerindeki hortum ve kovalarla su taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Umut Sitesi’nde evi bulunan 60 yaşındaki Yaşar Erdoğdu, "Makilik alanda çıkan yangın birden büyüdü. Kimse bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedi.

Altyapının ve yolların yetersiz olması nedeniyle müdahalede güçlükle yapılabildi. Evler yanmaktan son anda kurtulurken, bazı vatandaşlar müdahale sırasında dumandan etkilenip, fenalaştı. Fenalaşanlara ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Önemli olan can ve mal kaybı olmaması. Tedbiren daha çok yaşlı kişilerin olduğu evleri boşalttık. Şimdilik tehlike geçti. Söndürme çalışmaları sürüyor" dedi.

 

Torbalı'nın farklı yerlerinde yangın

 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ayrancılar mevkisinde farklı noktalarda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangına 3 helikopter, 1 uçak ve 8 arazözle müdahale eden ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 

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