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Bodrum ve Datça'da gülümseten etiketler

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM ve Datça'da, esnafın çarşı, pazarda tezgahlarına koyduğu etiketler ile iş yerlerinin camlarına ve duvarlarına astığı çeşitli uyarı yazıları ve ilanlar görenleri gülümsetiyor

14 Mayıs 2018 12:58

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM ve Datça\'da, esnafın çarşı, pazarda tezgahlarına koyduğu etiketler ile iş yerlerinin camlarına ve duvarlarına astığı çeşitli uyarı yazıları ve ilanlar görenleri gülümsetiyor. Pazarda, portakalın sululuğu için \'Bir ayrılığın ardından Yıldız Tilbe dinleyen güzelin gözyaşları kadar sulu portakal\' denilirken, Datça sokaklarında çiçeklerin koparılmasının engellenmesi amacıyla konulan tabeladaki yazı da göze çarpıyor. Tabelada, \'Goparma yavrım, guzum, çoccuğum goparma olu muuu\' yazıyor.
Bodrum ve Datça\'da, çarşı, pazar ve sokaklarda esnaf ile ilçe sakinlerinin yazdığı uyarı yazıları ve tezgahlardaki etiketler görenlere tebessüm ettiriyor. Bodrum\'un pazar yerlerinde, eriklerin üzerine \'papaz\' ve \'harbi papaz\' yazılırken, elmaya \'Arap kızı\' benzetmesi yapıldı. Portakalların sululuğu etikete yazılan \'Bir ayrılığın ardından Yıldız Tilbe dinleyen güzelin göz yaşları kadar sulu portakal\' yazısıyla anlatıldı. Pazarda esnafın mizah yeteneği enginara da yansıdı. Enginara başörtüsü takılıp, kalemle kaş, göz, burun ve ağız çizilip, üzerine \'Engin Ar- Müjde Ar\' yazılı etiket konuldu. Köşe başına çöp atılmaması için bir binanın penceresine, \'eşek\' kelimesi yerine fotoğrafı konularak, \'Buraya çöp atan eşektir\' denildi. 
\'YAVRIM, GUZUM, ÇOCUĞUM, GOPARMA OLUU MU?\'
Datça sokaklarında ise çiçeklerin koparılmasını engellemek için konulan tabelalarda yöresel şive ile yazılan \'Yavrım, guzum, çocuğum, goparma oluu mu?\' yazıları dikkat çekti. Test sürüşü yapılan otomobilin üzerinde ise \'Test edin, geri getirmeyi unutmayın\' yazısı görüldü.
Evli ve 2 çocuk sahibi, emekli öğretmen Çiğdem Ömeroğlu, \"Bu güzel uyarılar, yazılar esnafımızın ve vatandaşımızın aslında güncel yeteneğini ortaya koyuyor. Abartı yok; gün içinde hemen her gün karşılaştığımız uyarıların yazıya dökülüşünü görüyoruz. Hem gülümsetiyor hem uyarıyor hem de düşündürüyor. Bence birçok profesyonel reklamdan çok daha etkili\" dedi.

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