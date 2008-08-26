Bodrum uçağına ihbar

Hollanda'nın Rotterdam kentinden Bodrum'a hareket etmek üzere uçuşa hazırlanan bir uçak, yapılan ihbar üzerine uzun süre bekletildikten sonra boşaltıldı.

Verilen bilgiye göre, Hollanda’nın Transavia şirketine ait uçak öğleden sonra Bodrum’a hareket etmek üzere yolcularını aldı. Bu sırada polise ihbar yapıldı ve uçağın kalkışına güvenlik gerekçesiyle izin verilmediği bildirildi. İçinde 110 dolayında yolcunun bulunduğu uçak, yaklaşık 5 saate yakın pistte tutulduktan sonra, yolcular sıkı güvenlik önlemleri altında boşaltıldı.

Yetkililer, ihbarın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. Uçaktan indirilen yolcuların anlattıklarına göre, polis, uçaktan iki erkek ve bir kadın yolcuyu gözaltına aldı.

