Bodrum, sağanağa teslim

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, ev ve işyerlerini su bastı. 170 engelli öğrencinin eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı Turgutreis Begonvil Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin alt katı da taşan kanalizasyon nedeniyle pis suyla dolduğu için buradaki eğitime 4 gün süreyle ara verildi.

Bodrum\'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden, öğle saatlerinde ise etkisini iyice arttıran şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü, taşan rögarlar nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı. 170 engelli öğrencinin eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı Turgutreis Begonvil Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi\'ni taşan lağım suları bastı. Merkezin alt katı, pissularla doldu. Eğitime, suyun tahliyesi ve temizlik nedeniyle en az 4 gün süreye ara verdiklerini belirten Bodrum Sağlık Vakfı Müdürü İlknur Şengül, \"Ufacık bir yağmurda sular altında kalıyoruz. Ancak bu kez okulumuzun giriş katını, koridorlarını tuvaletlerden fışkıran lağım suları doldurdu. Hem maddi kaybımız var hem de ortamın yeniden hijyenik hale getirilmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz. Eğitime ara verdik. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi\'nden yardım istedik, sadece bir iki itfaiye eri geldi gitti, bu kadar. Ufacık bir yağmurda mahallede hayat felç oluyor\" dedi.

KUM DOLU ÇUVALLARLA ÖNLEM

Birçok kişi de villanın girişine içi kum dolu çuvallar koyarak sel sularının girmesini önlemeye çalıştı. Bahçelievler Mahallesi\'nde yaşayan, evli, 2 çocuk, 3 torun sahibi emekli sınıf öğretmeni Mehmet Ali Çıra (56), \"Ufacık bir yağmurda bırakın sokağı evlerimiz bile suyla doluyor. Ekmek almaya bile gidemiyoruz. Nasıl bir turistik kent, nasıl bir alt yapı anlayışı bu? Her yağmurda bu çileyi çekmek zorunda kalıyoruz. Yöneticiler her defasında \'Düzelecek\' diye söz veriyor ama değişen bir şey yok. Hep aynı senaryo yaşanıyor\" diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın, yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini, ardından yerini güneşli havaya bırakacağını bildirdi.



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