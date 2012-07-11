Bodrum Pina Yarımadası'nda otel inşaatı bitti dolgu kaldı

Bodrum’da 5 yıldızlı otel inşa etmek isteyen MNG Holding’e bağlı bir inşaat şirketi tarafından denizin kaçak olarak doldurulmasıyla gündeme gelen, kamuoyunun ve çevrecilerin tepkisini çekince durdurulan Pina Yarımadası’ndaki 80 dönümlük tahsisli alanda yapılan otel, cennetin böğrüne saplanmış bir bıçak gibi yükseliyor.

Milliyet'ten Önay Yılmaz'ın haberine göre, 2006 yılında Güvercinlik’in karşısındaki Pina Yarımadası tamamen ağaçlarla kaplı bir doğal cennetti. 2008 yılında cennetin ortası oyuldu, ağaçlar acımasızca katledildi ve denize dolgu yapıldı. Milliyet’in o yıllarda yaptığı haberler üzerine çevreciler ayağa kalktı, yetkililer de harekete geçti. Sonrasında deniz dolgusu durdurulup ceza kesildi. Şimdi ise katledilerek oyulan yerde, dev bir otel inşaatı yükseldi. Deniz dolgusuna dokunulmadı, katledilen ağaçların yerine yenileri dikilmedi. Böylece cennet, betona yine yenildi.

Yangın çıkmıştı

Aradan geçen 6 yıllık süre içerisinde farklı bir inşaat şirketi tarafından yapılan otel projesinin temelleri, 2006 yılında atılmıştı. Çevre ve Orman Bakanlığı, aralarında MNG Holding’e ait iki farklı şirketin (Güvercinlik Enternasyonel Turizm A.Ş. ve Günal İnşaat) ile Mesa Holding’e ait Mia Turizm’in bulunduğu 3 firmaya, turizmi teşvik yasası çerçevesinde Pina Yarımadası’nda yaklaşık 250 dönüm ormanlık alanı 49 yıllığına tahsis etmişti. Aynı arazide, 2007 yılında koruma altındaki Halep çamlarının da bulunduğu ve farklı noktalardan çıkan yangında 238 hektarlık alan kül olmuştu.

Yangının farklı noktalardan çıkmış olması sabotaj ihtimalini güçlendirmişti. Ancak Muğla Valiliği tarafından kurulan inceleme komisyonu, yangının sabotaj olduğu yönünde herhangi bir bulgu elde edememişti.

Bakan sözünü tutmadı

Yangından bir yıl sonra 2008 yılında, 80 dönümlük arazinin tahsisini alan MNG Holding’e bağlı Günal İnşaat, Pina Yarımadası önündeki körfezde yapacağı 5 yıldızlı otele iskele kurmak için yaklaşık 5 dönümlük bir alanı kaçak olarak doldurmuştu. Çevrecilerden gelen tepkiler üzerine, dolguyu yapan şantiye müdürü, “Herkes dolduruyor. İzin bekleseydik zaman kaybederdik. Para cezasını bekliyoruz” diye bir açıklama yapmıştı. Çevreciler başta olmak üzere birçok kesimden yoğun tepki gelince, holdinge 46 bin 500 liralık para cezası kesildi, dolguyu kaldırması için de 1 yıllık süre tanındı. Dosyayı inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın tepkisi de sert olmuş, “Orada hiçbir izin söz konusu değildir. Eski haline getirmek için ne gerekirse yapılsın. Dosya önüme gelse de doldurulan alan eski haline getirilmeden ve yanan arazi ağaçlandırılmadan bakmayacağım” demişti. Bakanın bu açıklamasının ardından bir ay sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı, iznin Maliye Bakanlığı tarafından verildiğini açıklamıştı.

Çevreciler isyanda

Aradan 4 yıl geçmesine rağmen deniz dolgusu kalkmadığı gibi ağaçlandırma da yapılmadı. Ve Pina Yarımadası’nda yapılacak otel inşaatı start aldı. Ancak inşaatı yapan şirket değişti. Geçen sürede MNG Holding’e ait Güvercinlik Enternasyonal Turizm A.Ş.’nin hisseleri, Ankara merkezli işadamı Kadir Çankırı’nın sahibi olduğu turizm alanında faaliyet gösteren Çankırı İnşaat’a geçti. Arazinin tahsis hakkını alan yeni firma, bölgede çevrecilerin tepkisine neden olan arazide inşaatı başlattı. Çankırı İnşaat, arazide bu yıl içinde 5 yıldızlı La Blanche Island Güvercinlik Oteli’ni hizmete açmayı planlıyor.

Bodrum’da yaklaşık çeşitli sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle kurulan Mavi Yol Girişimi Sözcüsü Filiz Dizdar, dişe diş bir mücadele verip kurtardıkları alanda tekrar inşaat yükselmesine isyan ederek, “Dolgu kalkacak diye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve dönemin yöneticileri tarafından verilmiş sözler var. Ancak sözlerin hiçbiri tutulmadı. Suç unsuru olan dolgu hala orada duruyor. Dolgu kalkmadan inşaat izni verilmemeliydi” dedi.

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan da, “Dolgu kaldırılmadan inşaatın başlaması yasa dışı. Oldu bittiye getirilmek isteniyor. Dolgu tahsis edilen alanın devamıdır. Bir bütünlük var. Dolgu kalkmadan ÇED toplantısı bile yapılamaz. Bakan Günay doğrudan kendisi söz vermişti. Dolgu kalktıktan sonra dosyayı değerlendireceğini söylemişti. Böyle bir hukuksuzluğun peşini bırakmak ve göz yummak mümkün değil” diye konuştu.

Tartışmalı arazide yükselen 5 yıldızlı La Blanche Island Güvercinlik Oteli’nin proje müdürü inşaat mühendisi Cüneyt Sağıroğlu, deniz dolgusuna yöneltilen tepkiler üzerine şöyle dedi:

“80 dönümlük ormanlık arazide yasal olarak 16 bin metrekare inşaat hakkımız var. Ama biz ana bloğu 7 bin 500 metrekareye yapıyoruz. Arazide bulunacak diğer yapılar seyyar olacak. Doldurulan alanı da hiçbir şekilde kullanmayacağız. Biz Kültür ve ve Turizm Bakanlığı’nın onayladığı projenin dışında adım atmayacağız. Mecburen dolguyu kaldırıp orayı plaj yapacağız. Şu ana kadar tek bir ağaç kesmedik. Ancak onaylanan projedeki yerleşke için gerekli görülen ve Muğla Orman Müdürlüğü’nün markaladığı ağaçlar orman personeli tarafından kesilecek. Orman Müdürlüğü bölgedeki ağaçların rölevesini çıkardı. Biz otelin çevresini yeşillendireceğiz. Ayrıca proje çerçevesinde yanan yerlerde dahil olmak üzere çevreye çok sayıda ağaç dikeceğiz.”